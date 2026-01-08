Kilövik Budapesti egyik "menekülőútját"

2026. január 9-től új forgalmi rend lép érvénybe a XXIII. kerületi Las Torres Béla utcában, amely utca a Haraszti út szervízútja. A módosítás következtében péntektől kezdődően reggel 06.00 és 09.00 között a Las Torres Béla utca városhatár és Dél utca közötti szakaszára csak a célforgalom hajthat be - közölte a Budapest Közút.

Emellett a Dél utca Majosháza utca – Haraszti út szervízút közötti szakasza a továbbiakban egyirányú lesz a szervízút irányába.

A forgalmirend-módosítást Bese Ferenc polgármester kezdeményezte. A cél, hogy a szervízút ne az átmenő forgalmat vezesse le, hanem funkciójának megfelelően a helyi célforgalmat, az ottani ingatlanok megközelíthetőségét szolgálja ki.

Az új forgalmi rendet 2026. január 8-án építi ki a Budapest Közút.

A korábbi forgalomszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a Haraszti út szervízútján jelenleg jelentős mértékű átmenő forgalom bonyolódik le. A szervízutat használó közlekedők mintegy háromnegyede átmenő forgalomként jelent meg, amely egyértelműen alátámasztja az útvonal kerülő jellegű használatát.

A mért forgalmi jellemzők arra utalnak, hogy az útvonalat a közlekedők elsősorban a gyorsabb előrejutás reményében veszik igénybe, alternatívaként használva azt a párhuzamos főúttal szemben.

Az utak funkcióját tekintve az átmenő forgalom levezetése a főutak feladata. A szervízutak elsődleges szerepe ezzel szemben a feltárás, a helyi célforgalom kiszolgálása, valamint az ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása.

