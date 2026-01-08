Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

A héten pénteken nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak.
A heti árcsökkenés után az alábbi átlagárakon tankolhatunk ma, 2026.01.08-án:
- 95-ös benzin: 556 Ft/liter
- Gázolaj: 567 Ft/liter
Címlapkép forrása: Shutterstock
Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés
Jobban összehangolják a globális nyersanyagpiacokkal.
Szőrén-szálán eltűnt a vezető a tárgyalások előtt: robbanhat a helyzet két olajhatalom között
Nem néz ki jól a helyzet.
Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?
Ezt kell tudni az évtized havazásával kapcsolatban.
Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket
Nem sokáig tétlenkedtek.
Jön a farkasordító hideg Magyarországon: -20 fok alatti hőmérséklet és hófúvás várható
Nagyon hideg lesz az éjszaka is.
Teljesen ki vannak borulva az oroszok Trump lépése miatt: már Putyin minisztériumát sem kímélik
Úgy látják, ezt az ügyet nem szabad annyiban hagyni.
Strukturális összeomlásba került a magyar gazdasági modell egyik főpillére – vészterhes adat jött Európa nagy betegjétől
A világválság óta nem dőlt el annyi kritikus dominó, mint most a legfontosabb exporthálózatunkban.
Lassult a lakásár-emelkedés decemberben, nincs már ennyi pénze az embereknek
Budapesten még csökkentek is a lakásárak.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?