Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap nem változnak az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A héten pénteken nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

A heti árcsökkenés után az alábbi átlagárakon tankolhatunk ma, 2026.01.08-án: 

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter 
  • Gázolaj: 567 Ft/liter 
