Olyan hideg jön, hogy az Operatív Törzs is megszólalt

Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet
- írták.
Azt kérték, aki segítségre szoruló, bajba jutott személyt lát, ne menjen el mellette, hanem azonnal hívja a területileg illetékes krízisellátó telefonszámot vagy - sürgős életveszély esetén - a 112-es segélyhívót, illetve a regionális diszpécserszolgálatot. A regionális diszpécserszolgálatok elérhetősége itt megtalálható.
Felhívták a figyelmet arra: az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és a kisgyerekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozottakra, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalanokra.
Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.
a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken.
Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat. Ezért most különösen figyeljünk az egyedülálló, beteg, segítségre szoruló idős családtagokra, ismerősökre! - hívta fel a figyelmet az operatív törzs.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
