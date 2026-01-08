  • Megjelenítés
Olyan történt az árammal Magyarországon, amire még sosem volt példa
Olyan történt az árammal Magyarországon, amire még sosem volt példa

A hóval együtt érkező hideg időben megnőtt a villamosenergia- és földgázfelhasználás Magyarországon, előbbi történelmi rekordot döntött, utóbbi pedig az elmúlt évek enyhe telei után ma már szokatlannak ható magasságba emelkedett. Az ellátás biztosítottnak tűnik, a gáztárolói készletszint jelentős, de a hazai naperőművek a nagy hó miatt alig termelnek, és a Paksi Atomerőmű sem üzemel teljes gőzzel. Mivel az időjárási előrejelzések szerint a hideg tartósabban is velünk marad, a következő időszakban is kiemelkedő lesz a fűtési igény, és újabb rekordok is születhetnek.

Itt az új rekord

ÚJ CSÚCSOT ÁLLÍTOTT FEL A MAGYARORSZÁGI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS CSÜTÖRTÖKÖN,

és a földgázfelhasználás is megemelkedett a hideg idő miatt.

Amint arra az Időkép felhívta a figyelmet, az ország az idei tél kétségtelenül leghidegebb reggelére ébredt csütörtökön, és mivel helyenként szél is csökkenti a hőérzetet, alaposan megugrott a fűtési igény.

Ezt alátámasztják a hazai villamosenergia-rendszert irányító MAVIR és a földgázszállító vezetékrendszert üzemeltető FGSZ adatai is.

A hazai villamosenergia-rendszer terhelése csütörtök délelőtt 10 óra előtt a 7 700 megawatt (MW) körüli szintre emelkedett a MAVIR honlapján közölt tájékoztató jellegű adatok szerint, ami új történelmi rekordnak számít. (A hitelesített tényadatot később közlik.)

111

Az eddigi rekord közel 1 évvel ezelőtt, 2025. január 20-án született, amikor a (bruttó) rendszerterhelés nem sokkal dél után elérte a 7 663 MW-ot.

222

Honnan jött a termelés?

Az új csúcs idején az áramfogyasztás megközelítőleg 30%-át a hazai gázerőművek, valamivel több mint 23%-át a Paksi Atomerőmű, körülbelül 5%-át a naperőművek, közel 3%-át a hazai barnakőszén-lignit erőművek, mintegy 2,5%-át a biomassza-erőművek, közel 2%-át pedig a hazai szélerőművek fedezték, míg az országos villamosenergia-igény körülbelül harmadát import elégítette ki.

333

Az importarányt növeli egyebek mellett, hogy

a Paksi Atomerőmű termelése meghibásodás miatt körülbelül 150 MW-tal elmarad a maximálistól,

a naperőművek termelése viszont több 1 000 MW-tal kisebb a lehetségesnél, annak ellenére, hogy az ország területének nagy részén napsütéses, derült idő volt a rekorddöntés idején. Ezt az okozhatja, hogy a napelemek jelentős részét is hótakaró borítja, ezzel megakadályozva energiatermelésüket is.

Ugyanakkor a magyarországi szélturbinák jelentősnek mondható, 40% körüli kihasználtsággal üzemeltek, ami nem számít rendkívülinek ebben az időszakban, de mivel a hazai szélerőmű-flotta beépített teljesítőképessége a jelentős potenciál ellenére nem nőtt az elmúlt mintegy másfél évtizedben az energiapolitikai szabályozási akadályok miatt, a körülbelül 325 MW-os kapacitás csak szerényebb mértékben képes hozzájárulni a fogyasztási igények fedezéséhez.

A gázfogyasztás is megugrott

A hideg miatt csütörtökön reggel a földgázfelhasználás is megugrott Magyarországon.

Az FGSZ honlapján található adatok szerint a teljes magyarországi földgázfelhasználás csütörtökön reggel 28 000 000 kilowattóra/óra fölé, vagyis valamivel több mint 2,8 millió köbméter/óra fölé nőtt.

Ha ez a fogyasztási szint tartósabban fennmaradna, az azt jelentené, hogy a hazai napi gázfogyasztás jócskán meghaladná a napi 60 millió köbmétert, ami már rendkívül jelentősnek mondható, és az elmúlt években egyre enyhébb telek miatt igencsak ritkán fordul elő. A felhasználás némileg csökkent a csütörtök délelőtti és délutáni órákban, de az esti és éjszakai időszakban várhatóan ismét jelentősen emelkedhet.

444

Az FGSZ adataiból az is kiderül, hogy a hazai földgázellátás legnagyobb részét, közel kétharmadát a magyarországi föld alatti gáztárolókból való kitárolás biztosítja, de emellett a behozatal és a hazai termelés is kiveszi a részét az ellátás biztosításából.

A hazai gáztárolók töltöttsége január 8-án valamivel 57% felett alakulhatott, ami körülbelül 4 milliárd köbméteres készletszintnek felel meg. A tartalék december közepe óta alig zsugorodott, mivel az alacsony nemzetközi gázárak miatt megéri nagyrészt a piacról fedezni az ellátást.

555

Bár ez a mennyiség az elmúlt évek egyik legalacsonyabbja, még így is az ország éves gázigényének megközelítőleg felét teszi ki, és még extrém intenzív, napi átlag 70 millió köbméteres kitárolás mellett is képes lenne önmagában fedezni a hazai felhasználást március közepéig. Az azonban rendkívül valószerűtlen, hogy a felhasználás tartósan ilyen magasan alakuljon, ráadásul az import és a hazai gázkitermelés is rendelkezésre áll.

Az árak is reagálnak

A fűtési igény és a kereslet megugrása az energiapiaci árak alakulásában is tükröződik. A HUPX másnapi piacán a zsinóráram jegyzése a január 8-i kereskedési napra közel 30 euróval 168,97 EUR/MWh-ra emelkedett, de mivel Európa nagy részén az itthonihoz hasonló időjárási körülmények uralkodnak, így a kontinens országainak többségénél hasonló árampiaci folyamatokat láthatunk - nem ritkán a magyarországinál jóval nagyobb mértékű árfolyam-emelkedésekkel.

A földgáz piacán kisebb mértékű emelkedés volt látható, részben a betárolt tartalékok hatására. A holland TTF-en, a legnagyobb európai gáztőzsdén továbbra is jóval 30 euró alatt, lényegében a tavaly év végén elért másfél éves mélypont körül tartózkodik a spot árfolyam.

natgas
Forrás: tradingeconomics

Az előrejelzések szerint az előttünk álló héten Magyarországon is kitart a hideg, így a fűtési igény, illetve az energiafogyasztás is erőteljes maradhat,

és nem lenne meglepő, ha a következőkben ismét, akár többször is megdőlne az áramfogyasztási rekord.

666
Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2019, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

