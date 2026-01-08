Strukturális összeomlásba került a magyar gazdasági modell egyik főpillére – vészterhes adat jött Európa nagy betegjétől

Magyarország számára is egyre aggasztóbb, hogy a német gazdaság mélyülő válságjelei már a nagyvállalati csődök számában is látványosan megjelennek. A szakértők szerint 2026-ban Németországban a felszámolások száma elérheti, sőt meghaladhatja a 2008-as pénzügyi válság idején látott szinteket, miközben az exportorientált iparágakban már most strukturális összeomlás körvonalazódik. Mivel a magyar gazdaság szorosan ráépült a német iparra és beszállítói láncokra, a német csődhullám közvetlen kockázatot jelent a hazai növekedésre, beruházásokra és foglalkoztatásra is.

A német gazdaságban 2026-ra a 2008-as pénzügyi válság idejét idéző csődhullám körvonalazódik.

Szakértői becslések szerint a nagyvállalati felszámolások száma idén elérheti vagy akár meg is haladhatja a válságkori szinteket, miközben már 2025-ben is rekordközeli adatokat láttunk.

A Falkensteg szerkezetátalakítási tanácsadó számításai szerint tavaly 471 olyan cég ment csődbe Németországban, amelynek éves árbevétele meghaladta a 10 millió eurót, ami egy év alatt 25 százalékos növekedést jelent. Egy évvel korábban már így is 35 százalékkal ugrott meg a nagyvállalati fizetésképtelenségek száma – számolt be a Handelsblatt.

A szakértők szerint fordulóponthoz érkezett a német vállalati szektor: a magas eladósodottság miatt sok cég már csak korlátozottan fér hozzá hitelhez, miközben a gazdasági növekedés továbbra is gyenge. Ez egyre több, gazdaságilag is jelentős vállalatot sodor fizetésképtelenségbe.

A helyzet paradox módon éles ellentétben áll a tőzsdei mutatókkal: a DAX index 2026 elején történelmi csúcsra, 25 ezer pont fölé emelkedett, elsősorban azért, mert a benne szereplő nagyvállalatok bevételeinek mintegy 80 százaléka külföldről származik, így kevésbé tükrözik a német gazdaság állapotát.

A felszámolási adatok azonban azt mutatják, hogy a probléma mélyebb és strukturális jellegű. Miközben a nagyvállalati csődök száma tavaly negyedével nőtt, a teljes vállalati körben „csak” 12 százalékos volt az emelkedés. A szakértők 2026-ra újabb 15–20 százalékos növekedést várnak a jelentősebb cégek körében. A korábbi években a csődök részben tisztulási folyamatot jelentettek, mostanra azonban egyes ágazatokban már pusztán a túlélés a tét.

A csődhullám okai összetettek, kiváltója, hogy a tartós gazdasági gyengeség miatt sok iparágban csökken a termelés, kapacitások maradnak kihasználatlanul, miközben az amerikai vámintézkedések tovább rontják az exportáló cégek profitabilitását. Ehhez jönnek a német gazdaság régóta ismert strukturális problémái:

magas energia- és bérköltségek, kiterjedt bürokrácia, romló nemzetközi versenyképesség. Egyre több elemző állítja, hogy a mostani csődök már nem ciklikus visszaesést, hanem a gazdasági modell mélyebb válságát tükrözik.

A gazdasági kár mértéke is riasztó a Creditreform becslése szerint: 2025-ben mintegy 57 milliárd eurónyi kinnlevőség ragadt bent a csődbe ment cégeknél, ez az összeg nem kerül vissza a gazdasági körforgásba, és beruházásoktól von el forrást.

A munkaerőpiac is megsínyli a helyzetet, már közel 285 ezer munkavállalót érintettek az elbocsátások. Az összesített csődesetszám tavaly elérte a 23 900-at, ami több mint egy évtizedes csúcs, míg az Atradius biztosító szerint 2026-ban akár 30 ezer felszámolás is bekövetkezhet.

Ez már a 2008-as válság idején látott, évi 32 ezres nagyságrendet közelítené.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a csődbe jutott cégek egyre kisebb arányban menthetők meg. A Falkensteg adatai szerint a 2024-ben fizetésképtelenné vált nagyvállalatoknak csak 44 százalékát sikerült 2025 végéig megmenteni befektető bevonásával vagy hitelezői megállapodással, szemben a három évvel korábbi 63 százalékkal. A fő akadály a finanszírozás hiánya: a tavaly indult 471 nagy eljárásból 290 még mindig lezáratlan. A befektetői és vállalkozói optimizmus érezhetően eltűnt, ami rossz előjel 2026-ra.

Magyarország számára különösen aggasztó lehet, hogy ágazati bontásban az exportorientált német iparban a legtöbb a vállalati bedőlés.

A gépgyártásban 37 nagy csődöt regisztráltak, 16 százalékos növekedést egy év alatt, miközben a szektor már negyedik éve zsugorodó árbevétellel számol. Az autóipari beszállítók különösen sérülékenyek: a 20 legnagyobb csődeset közül hét ide tartozott, és a tendencia 2026-ban is folytatódhat. A láncreakció a fémipari, műanyagipari és öntödei cégeket is eléri, ahol az energiaárak és a nemzetközi verseny egyszerre szorítják ki a vállalatokat.

A kereskedelemben és szolgáltatásokban sem jobb a helyzet: az autókereskedők körében egy év alatt megháromszorozódott a nagy csődök száma, 32 esetre, amit a gyenge kereslet, az árverseny és az online platformok térnyerése magyaráz. A munkaerő-közvetítő cégeknél a létszámleépítések miatt ugrott meg a felszámolások száma, míg az élelmiszeriparban a költségnyomás és az árverseny sodorja bajba a húsfeldolgozókat, pékségeket és sörfőzdéket. Az egészségügyben a szigorú szabályozás, a munkaerőhiány és az alulfinanszírozottság miatt nőtt 39 százalékkal a nagy intézmények csődjeinek száma, miközben a kórházak kétharmada már veszteséges.

Ahogy írtuk, a német gazdaság romló állapota Magyarország számára is komoly figyelmeztetés: Németország hazánk legfontosabb kereskedelmi partnere, a magyar export közel egynegyede közvetlenül a német piacra irányul, és a hazai ipar – különösen az autóipar és a gépgyártás – szorosan beágyazódott a német beszállítói láncokba.

A német nagyvállalatok csődjei vagy visszafogott beruházásai közvetlenül érinthetik a magyarországi termelést, megrendeléseket és foglalkoztatást. Főként, hogy pont a leginkább összekapcsolt szektorokban látszik a legkomolyabb strukturális válság.

A csődhullám ráadásul nemcsak a német belső kereslet gyengeségét jelzi, hanem azt is, hogy a teljes közép-európai ipari modell sérülékennyé vált. Ha a német ipar strukturális alkalmazkodásra kényszerül, annak hatása Magyarországon is megjelenhet alacsonyabb exportkeresletben, óvatosabb német beruházásokban és nagyobb bizonytalanságban a beszállítói szektorban. Ezért a mostani németországi csődadatok nem elszigetelt jelenségek, hanem olyan előjelek, amelyekre a magyar gazdaságpolitika és a vállalatok sem tekinthetnek közömbösen.

