Úgy terjednek a bóvli sugárzásmérők, hogy az Atomenergia Hivatal is megszólalt
Úgy terjednek a bóvli sugárzásmérők, hogy az Atomenergia Hivatal is megszólalt

Szakértők figyelmeztetnek a nem megfelelően kalibrált, interneten vásárolt sugárzásmérő műszerek használatának veszélyeire, és arra ösztönzik a lakosságot, hogy hiteles forrásból szerezzenek be eszközöket vagy forduljanak szakintézményekhez sugárzásméréssel kapcsolatos kérdésekben - számolt be az Országos Atomenergia Hivatal.

Az online piactereken egyre nagyobb számban jelennek meg magánszemélyeknek kínált sugárzásmérő eszközök, amelyek használata szakértői figyelmeztetés szerint komoly kockázatokat rejt. Ezek a készülékek gyakran bizonytalan eredetűek, megfelelő kalibráció és hitelesítés nélkül kerülnek forgalomba, így alkalmatlanok megbízható mérési eredmények szolgáltatására.

A radioaktív sugárzás mérése és az adatok helyes értelmezése speciális szaktudást igényel

- hívják fel a figyelmet. A pontos méréshez elengedhetetlen a megfelelő eszköz és módszer kiválasztása, a sugárterhelés szakszerű becslése, valamint a mérési bizonytalanságok figyelembevétele.

Azoknak, akik környezetük aktuális sugárzási szintjét szeretnék ellenőrizni, kizárólag kalibrált, ionizáló sugárzás mérésére hivatalosan hitelesített műszerek beszerzése javasolt.

Amennyiben valaki radioaktív anyagot tartalmazó tárgyat, például régiséget szeretne megvizsgáltatni, mindenképpen szakintézményhez kell fordulnia.

Ilyen esetekben elsősorban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálata, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, vagy az Országos Rendőrfőkapitányság nyújthat segítséget. Tájékoztatásért az Országos Atomenergia Hivatalhoz, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez, illetve a HUN-REN Atommagkutató Intézetéhez is lehet fordulni.

Ezek a szervezetek rendelkeznek a megfelelő hitelesített műszerekkel és szakértelemmel, amelyek alapján szükség esetén hatósági intézkedéseket is kezdeményezhetnek. Ha valaki radioaktivitás szimbólumával ellátott tárgyat talál, haladéktalanul értesítse a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot vagy az Országos Rendőrfőkapitányságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

