Van, ahol friss hóréteg alakult ki az utakon, az ország nagy részén fagypont alatt van a hőmérséklet – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Fogcsikorgató éjszaka elé nézünk
Míg a keleti országrészben még havazott (és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé), nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet - írja a HungaroMet Zrt.
A Dunántúlon és a középső tájakon a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet - Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a -20 fokot.
A soron következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan fogcsikorgatónak ígérkezik!
Van, ahol friss hóréteg alakult ki az utakon, az ország nagy részén fagypont alatt van a hőmérséklet
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében továbbra is havazik, míg az ország többi részén csapadékmentes, de borult időjárás tapasztalható. Az Alföld északi részén akár 10 centiméteres friss hóréteg is kialakult, miközben országszerte fagypont alatti hőmérséklet jellemző - közölte az Útinform.
A Magyar Közút jelentése szerint 2026. január 8-án reggel már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén hullik hó, az ország többi részén borult, felhős égbolt mellett nem esik csapadék.
A gyorsforgalmi úthálózat többségén - beleértve az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutakat, valamint az M1, M7, M6, M5, M3-as autópályákat - sónedves útburkolattal találkozhatnak a közlekedők. Kivételt képez az M44-es autóút Kardos térségében és az M35-ös autópálya Berettyóújfalu környékén, ahol latyakos szakaszokra is számítani kell.
A főútvonalakon változatosabb a helyzet: a havazással érintett területeken, valamint helyenként Somogy és Veszprém vármegyékben latyakos vagy hókásás útszakaszok fordulnak elő. A Tiszántúlon havas útszakaszokkal is találkozhatnak az autósok, míg az ország többi részén jellemzően sónedves a burkolat.
Az Alföld északi térségében jelentős mennyiségű,
helyenként 5-10 centiméteres friss hóréteg alakult ki.
A látási viszonyok az ország nagy részén jónak mondhatók, azonban a havazással érintett területeken korlátozott lehet a látótávolság. Mátészalka környékén különösen rossz a helyzet, ahol mindössze 100-300 méter a belátható útszakasz hossza.
A szélviszonyok tekintetében országszerte gyenge légmozgás tapasztalható, kivéve Tatabánya, Veszprém, Tapolca, Solt térségét és a Nyírséget, ahol közepes erősségű, 30-39 km/órás szél fúj.
A hőmérséklet országszerte fagypont alatt alakul, -17 és -4 Celsius-fok között változik. A leghidegebb Pápa környékén mérhető, ahol -17 fokot regisztráltak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij váratlan javaslattal állt elő: ezt kellene tennie Washingtonnak Putyin hadurával
Viccelődött egy kicsit az ukrán elnök.
Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok
Csütörtök hajnalban is akadnak problémák.
A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket
Korábban hazahozhatják az űrhajósokat.
Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak
A halálos áldozatok harmada kubai.
Hihetetlen tempóra kapcsolt az amerikai hadiipar: ilyen gyorsan még soha nem készültek a szuperdrága vadászbombázók
Pedig nem gyerekjáték összerakni egy ilyen madarat.
Több tízezer kontinensbérletet osztott ki Brüsszel
A jelentkezők vonattal járhatják körbe Európát.
Kiadták a narancs figyelmeztetést: itt kell figyelni az utakon a hó miatt
A viharos szél hótorlaszokat emelhet.
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei
Hatalmas botrány lett a lövöldözésből.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.