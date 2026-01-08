Váratlan adat jött Németországból

A német ipari megrendelések novemberben a vártnál jóval erősebben, 5,6 százalékkal nőttek havi alapon, elsősorban a nagy volumenű fémipari és szállítóeszköz-megrendeléseknek köszönhetően.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 5,6 százalékos havi emelkedést mutattak – közölte csütörtökön a szövetségi statisztikai hivatal. Az elemzők ezzel szemben 1 százalékos visszaesésre számítottak.

A megrendelések ugrásszerű növekedését elsősorban a nagyobb volumenű szerződések hajtották. A fémfeldolgozó termékek iránti kereslet 25,3 százalékkal emelkedett, míg a szállítóeszközök – repülőgépek, hajók, vonatok és katonai járművek – megrendelései 12,3 százalékkal nőttek.

A nagymegrendelések nélkül számított mutató ugyanakkor mindössze 0,7 százalékkal haladta meg az előző havi szintet.

Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza szerint az adatok önmagukban biztatóak, az alapfolyamat azonban továbbra sem tört ki abból az oldalazó sávból, amelyben 2024 óta mozog. Claus Vistesen, a Pantheon Macroeconomics elemzője arra figyelmeztetett, hogy a nagymegrendelések hatása rendszerint a következő hónapban korrigálódik, ezért decemberben gyengébb számokra lehet számítani.

A kevésbé volatilis, háromhavi összevetés alapján a szeptember–novemberi időszakban 4 százalékkal több megrendelés érkezett, mint az azt megelőző három hónapban.

A külföldi megrendelések 4,9 százalékkal nőttek novemberben: az eurózónából 8,2, az eurózónán kívülről 2,9 százalékkal több rendelés érkezett. A belföldi megrendelések 6,5 százalékkal emelkedtek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images