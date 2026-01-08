Váratlanul meghibásodott a nagykörúti villamosvonal

A fagyos időjárás következtében keletkezett váratlan pályahiba miatt karbantartási munkálatokat kell végezni a nagykörúti villamosvonal egy részén.

Január 8-án, csütörtökön este 21 órától péntek hajnalig a 4-es és 6-os villamosok módosított útvonalon közlekednek.

A járatok a dél-budai végállomások és az Oktogon között, valamint a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között szállítják az utasokat. Az Oktogon és a Széll Kálmán tér közötti szakaszon pótlóbuszok biztosítják a közlekedést.

A BKK tájékoztatása szerint a villamospótló autóbuszok nem a villamosperonok mellett, hanem a közút mentén kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg, mivel a közúti forgalomban közlekednek.

Az utazás megtervezéséhez a közlekedési vállalat a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján kalkulálja ki az optimális útvonalat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás