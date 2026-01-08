Váratlanul meghibásodott a nagykörúti villamosvonal

A fagyos időjárás következtében keletkezett váratlan pályahiba miatt karbantartási munkálatokat kell végezni a nagykörúti villamosvonal egy részén.
Január 8-án, csütörtökön este 21 órától péntek hajnalig a 4-es és 6-os villamosok módosított útvonalon közlekednek.
A járatok a dél-budai végállomások és az Oktogon között, valamint a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között szállítják az utasokat. Az Oktogon és a Széll Kálmán tér közötti szakaszon pótlóbuszok biztosítják a közlekedést.
A BKK tájékoztatása szerint a villamospótló autóbuszok nem a villamosperonok mellett, hanem a közút mentén kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg, mivel a közúti forgalomban közlekednek.
Az utazás megtervezéséhez a közlekedési vállalat a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján kalkulálja ki az optimális útvonalat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Zelenszkij szerint összeállt a béketerv, már csak Trumpra várnak a véglegesítéshez
Nagy előrelépések történtek Párizsban.
Lázár János közzétette a települések listáját, ahova nem tud bemenni a busz
A főutak jellemzően jól járhatók.
Bejelentést tett az NNGYK a tápszerekkel kapcsolatban
Nincs veszélyben az ellátás.
Itt a magyar sztárbefektetések listája: csak úgy röpködnek a 20-30%-os hozamok
Kérdés, hogy meg tudják-e ismételni a bámulatos teljesítményt.
Az egyik legjobb válságelőrejelzőnek tartják, most gyakorlatilag teljesen eltűnt a piacokról
Hiába lenne óriási szükség a gazdaság egyik legfontosabb alapanyagára, elérhetetlen.
Itt vannak a fuvarozók további követelései
Január 14-én tárgyalnak a kormánnyal.
Egyre több utat kell lezárni a havazás miatt - Mutatjuk a részleteket
Főleg Fejér megye érintett.
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.