Vigyázat, csúszósak lesznek az utak, piros riasztás is jöhet
Vigyázat, csúszósak lesznek az utak, piros riasztás is jöhet

MTI
Péntek hajnalban csúszós utakra kell számítani, napközben a várható ónos eső miatt a délnyugati országrészben akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet - figyelmeztetett az Útinform csütörtök este a honlapján.

Azt írták, jelenleg országszerte csapadékmentes az idő, csak a Nyírségben fordulhat még elő hószállingózás. A látási viszonyok kedvezőek.

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek. A főutak már felszáradóban vannak, többnyire sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ott még latyakos lehet az út. A mellékutak, alsóbbrendű utak állapota is folyamatosan javul, a Dunántúlon és a Tiszántúlon még sok helyen latyakosak.

Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, az este fokozatosan mindenütt mérséklődik a szél, megszűnik a hófúvás.

Kiemelték ugyanakkor, hogy

péntekre virradóan az ország keleti felén nagy területen várható mínusz 15 fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet.

Az ország középső, észak-déli sávjában, esetleg a Nyírségben mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Pénteken a késő délelőtti, déli óráktól vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható a délnyugati országrészben; itt akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet. Északabbra kisebb havazás valószínű, általánosságban 2 centiméternyi friss hó hullhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

