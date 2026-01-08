Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat

Közlekedési baleset történt a 84-es főúton Lesenceistvánd térségében, ahol egy személygépkocsi és egy vonat ütközött össze egy vasúti átjáróban. A balesetben érintett gépjárműben egyetlen személy tartózkodott, akinek állapotát jelenleg a helyszínre érkezett mentőegységek vizsgálják.

A tapolcai önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, melynek során áramtalanították a balesetben érintett járművet. Emellett segítséget nyújtanak a szerelvényen utazó tizenöt utas biztonságos átszállításában a helyszínre érkezett mentesítő autóbuszra.

A hatóságok a baleset következtében a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

