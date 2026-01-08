  • Megjelenítés
Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat
Gazdaság

Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat

Portfolio
Vasúti átjáróban történt baleset miatt lezárták a 84-es főutat Lesenceistvánd közelében, ahol egy személygépkocsi és egy vonat ütközött össze - számolt be a Katasztrófavédelem.

Közlekedési baleset történt a 84-es főúton Lesenceistvánd térségében, ahol egy személygépkocsi és egy vonat ütközött össze egy vasúti átjáróban. A balesetben érintett gépjárműben egyetlen személy tartózkodott, akinek állapotát jelenleg a helyszínre érkezett mentőegységek vizsgálják.

A tapolcai önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, melynek során áramtalanították a balesetben érintett járművet. Emellett segítséget nyújtanak a szerelvényen utazó tizenöt utas biztonságos átszállításában a helyszínre érkezett mentesítő autóbuszra.

A hatóságok a baleset következtében a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Itt a friss időjárás-előrejelzés: újabb légörvény éri el hazánkat, errefelé folytatódik a havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility