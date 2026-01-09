Elhalasztották a történelmi ítéletet az Egyesült Államokban: még nyugodtan alhat Trump

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken nem hirdet ítéletet abban a kiemelt jelentőségű eljárásban, amely Donald Trump elnök átfogó, világszintű vámintézkedéseinek jogszerűségét vizsgálja – jelentette be a bírói testület szóvivője.
Bár piaci és jogi körökben korábban számítottak arra, hogy a döntés még ezen a héten megszülethet, a bíróság most jelezte:
az ügy elbírálása későbbre tolódik, ami tovább növeli a bizonytalanságot a kereskedelempolitika és a költségvetési bevételek körül.
A per középpontjában az áll, hogy a Trump-adminisztráció jogszerűen hivatkozhatott-e a Nemzetközi gazdasági vészhelyzeti felhatalmazásról szóló törvény (International Emergency Economic Powers Act) rendelkezéseire a vámok kivetésekor.
A bíróságnak arról is állást kell foglalnia, hogy amennyiben az alkalmazott jogalap nem volt megfelelő, az állam köteles-e visszatéríteni az importőrök által már befizetett vámokat.
Elemzők szerint ugyanakkor nem kizárt egy köztes döntés sem, amely részben korlátozza az elnöki jogköröket, de nem írja elő a vámrendszer teljes visszabontását.
A döntést különös figyelemmel kíséri a Wall Street is, mivel a lehetséges kimenetek széles skálán mozognak. A bíróság szűkítheti az IEEPA alkalmazhatóságát, előírhat csak részleges visszafizetést, vagy meghagyhatja a jelenlegi rendszer jelentős részét. Scott Bessent pénzügyminiszter egy csütörtöki nyilatkozatában maga is „kevert”, nehezen értelmezhető ítéletre számít, hangsúlyozva, hogy
a vámbevételek összességében szerinte fennmaradnak, ugyanakkor az elnök mozgástere szűkülhet.
Bessent szerint még egy kedvezőtlen ítélet esetén sem kérdőjeleződik meg alapjaiban a vámok beszedése, mivel a kormányzatnak több alternatív jogi eszköz is rendelkezésére áll. A Trump-adminisztráció már jelezte, hogy más törvényi felhatalmazások – például az 1962-es kereskedelmi törvény – alapján is fenntartható a vámok jelentős része. A pénzügyminiszter ugyanakkor elismerte:
egy esetleges visszatérítési kötelezettség komoly terhet róhatna a költségvetésre, miközben a kormány célja a hiány csökkentése.
A gazdasági hatások megítélése nem egységes, a CNBC-nek nyilatkozó Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza szerint a vámok bírósági blokkolása rontaná az amerikai újraiparosítási törekvéseket, és felfelé hajtaná a kamatszinteket, miközben javítaná a vállalati profitkilátásokat az alacsonyabb inputköltségek révén.
A Kalshi előrejelzési piac szerint mindössze 28 százalék az esélye annak, hogy a bíróság teljes egészében jóváhagyja a jelenlegi vámrendszert, ami összhangban áll számos intézményi befektető várakozásaival.
Elemzői körökben ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a Legfelsőbb Bíróság széles mozgástérrel rendelkezik az ítélet megfogalmazásakor. A Morgan Stanley elemzői szerint elképzelhető olyan döntés is, amely szűkíti a jövőbeni vámalkalmazás lehetőségeit, de nem követeli meg a meglévő intézkedések teljes visszavonását. Mindez azért is fontos, mert eddig a vámok inflációs hatása mérsékelt maradt, miközben az amerikai külkereskedelmi hiány látványosan csökkent, októberben a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyedve.
Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images
