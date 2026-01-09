Évtizedek óta nem volt akkora havazás Magyarországon, mint most?

Régen volt ennyi hó, de mennyire? - teszi fel a kérdést a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Néhány havas paraméter alakulását mutatta be a HungaroMet a ’80-as évektől, vagyis az intenzív melegedés kezdetétől.

A trend egyértelműen csökkenő az adatok alapján.

Forrás: HungaroMet

Havas nap - amikor havazást tapasztalnak az észlelőink, függetlenül attól, hogy a hó megmarad-e a talajon.

Hótakarós nap - ha a reggel 7 órás észleléskor legalább 1 cm-es a hóréteg borítja a felszínt, a hóvastagságot is ekkor mérjük.

