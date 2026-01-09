  • Megjelenítés
Évtizedek óta nem volt akkora havazás Magyarországon, mint most?
Gazdaság

Évtizedek óta nem volt akkora havazás Magyarországon, mint most?

Portfolio
Régen volt ennyi hó, de mennyire? - teszi fel a kérdést a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Néhány havas paraméter alakulását mutatta be a HungaroMet a ’80-as évektől, vagyis az intenzív melegedés kezdetétől.

A trend egyértelműen csökkenő az adatok alapján.

611755982_1324224266400683_654588013854327528_n
Forrás: HungaroMet
613083741_1324224276400682_874319401643992918_n
Forrás: HungaroMet
613588191_1324224293067347_1971704252810369173_n
Forrás: HungaroMet
613710397_1324224309734012_2773672852527586424_n
Forrás: HungaroMet

Havas nap - amikor havazást tapasztalnak az észlelőink, függetlenül attól, hogy a hó megmarad-e a talajon.

Hótakarós nap - ha a reggel 7 órás észleléskor legalább 1 cm-es a hóréteg borítja a felszínt, a hóvastagságot is ekkor mérjük.

Még több Gazdaság

Elkezdett befagyni a Balaton

Itt a figyelmeztetés: ónos eső, még több hó, később pedig hófúvás várható

Friss jelentés jött a megyéből, ahol piros figyelmeztetést adtak ki

Kapcsolódó cikkünk

Elkezdett befagyni a Balaton

Itt a figyelmeztetés: ónos eső, még több hó, később pedig hófúvás várható

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Havazás: itt a figyelmeztetés Dobogókőre és Visegrádra

Dermesztő fordulat jön a hétvégén: a havazást követően viharos szél söpör végig Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility