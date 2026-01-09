Extrém hideg csapott le Magyarországra: van, ahol -25 fokot mértek

A nyugat felől érkező frontális felhőzet eléri az északkeleti vidékeket is, belőle több helyen várható csapadék: a délnyugati országrészben azonban (különösen a rózsaszínes árnyalattal jelölt területen) különösen kedvezővé válnak a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső előfordulásához - írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Kiemelték: maximális körültekintést igényel főként arrafelé a közlekedés. Másutt is gyakorlatilag bárhol előfordulhat kisebb csapadék, de inkább a hószállingózás, gyenge hóesés ígérkezik a jellemzőnek. Továbbra is érvényben van tehát a piros veszélyjelzés az ónos eső miatt.

Különösen hideg reggelre ébredtünk, ma a reggeli órákban az ország keleti felén, nagyobb területen -15 fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérsékletet mérhettünk, emellett az északi határszélen helyenként -20 fok alatti minimumok is előfordultak,

északon a határ közelében -25 fokot is mértek.



Napközben sem lesz meleg:

0 fok közelébe csupán délnyugaton emelkedhet a hőmérséklet, míg az északkeleti tájakon -10 fok közelében valószínű a csúcsérték is.

