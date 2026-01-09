  • Megjelenítés
Havazás: itt a figyelmeztetés Dobogókőre és Visegrádra
Havazás: itt a figyelmeztetés Dobogókőre és Visegrádra

MTI
Nagy forgalom várható Dobogókő és Visegrád környékén a hétvégén, a rendőrök is segítik az autósokat - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
  • Azt írták: Pest vármegye nagy részén jelenleg is esik a hó, szombaton és vasárnap vélhetően sok túrázó, kikapcsolódni vágyó indul el a térségbe.
  • Felhívták a figyelmet arra: a nagy forgalom miatt torlódások alakulhatnak ki, valamint a parkolóhelyek befogadóképessége is korlátozott. Ha azok megtelnek, Dobogókőn az egyenruhások mind az Esztergom, mind a Pilisszentkereszt felől érkező autósokat visszafordítják.
  • A 1111-es út szélén a vonatkozó jogszabályok szerint tilos a parkolás, aki mégis úgy dönt, hogy ott hagyja a járművét, azzal szemben a járőrök intézkedni fognak - figyelmeztettek.
  • Kitértek arra, hogy Visegrád térségében szintén jelentős torlódásra kell számítani a hétvégén. Pénteken a sípálya is megnyitott, ami jelentős tömegeket vonz a térségbe.
  • A tájékoztatás szerint a parkolók telítettségének függvényében Visegrádon is előfordulhat, hogy csak távolabb tudnak az autósok megállni.
  • A rendőrök szombaton és vasárnap segítik a forgalom gördülékeny haladását - írták, és kérték, hogy a közlekedők vegyék figyelembe a rendőrség aktuális iránymutatásait.
