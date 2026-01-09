  • Megjelenítés
Hirtelen kiárazták a januári kamatcsökkentést: kiderült, mi történt az amerikai piacon
Portfolio
Az amerikai államkötvénypiacon pénteken a hozamok emelkedni kezdtek, miután a decemberi munkanélküliségi adat a vártnál nagyobb mértékben csökkent, ami felülírta a foglalkoztatás lassulására utaló főbb számokat – számolt be a Bloomberg.

Ennek hatására a befektetők szinte teljesen kiárazták annak esélyét, hogy a Federal Reserve már januárban kamatot csökkent, miközben a kötvényhozamok a teljes lejárati görbén csak 3 bázisponttal emelkedtek.

A piaci árazások ugyanakkor továbbra is két kamatcsökkentést jeleznek előre 2026-ra, összesen mintegy 50 bázispontos lazítással, az első lépést a várakozások szerint az év közepére időzítve.

John Briggs, a Natixis North America amerikai kamatstratégiai vezetője szerint a Fed elsősorban a munkanélküliségi rátára figyel, nem pedig a havi foglalkoztatási adat ingadozásaira, ami összességében inkább a magasabb hozamok irányába mutat.

A mostani munkaerőpiaci jelentés azért is kapott kiemelt figyelmet, mert ez volt az első „tiszta” kép az amerikai foglalkoztatási trendekről a hathetes kormányzati leállás után, amely ősszel késleltette a statisztikák publikálását. A további kamatcsökkentések esélye így elsősorban attól függ, hogyan alakul a munkaerőpiac a következő hónapokban:

bár a Fed az elmúlt három ülésén már csökkentette az irányadó kamatsávot a gyengülő foglalkoztatás miatt, egyes döntéshozók továbbra is az inflációs kockázatok miatt óvatosak, ami fékezheti a további monetáris lazítás ütemét.

