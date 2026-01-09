Javult az amerikai fogyasztói bizalom

A Michigani Egyetem felmérése szerint havult a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban, miközben a rövid távú inflációs várakozás kissé emelkedett.

A Michigani Egyetem felmérése szerint a fogyasztói bizalom 52,9 pontról 54 pontra nőtt (várakozás: 53,5 pont). Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 50,4 pontról 52,4 pontra nőtt, míg a jövőbeli helyzet megítélése 54,6 pontról 55 pontra nőtt.

A lakosság egy éves inflációs várakozása 3,2%-ról 3,4%-ra emelkedett, míg a hosszú távú inflációs várakozás maradt 4,2%-on.

A mai munkaerőpiaci adattal együtt elmondható, hogy összességében a javulás irányába mutatnak az adatok az USA-ban. Apránként javul a fogyasztói bizalom, megállt a munkanélküliségi ráta emelkedése és a bérekben sem látszódik az a lassulás amitől sokan tartottak.

Az egyetlen szépséghiba, hogy a foglalkoztatottság bővülése nem olyan dinamikus, mint korábban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images