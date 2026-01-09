  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot a balatoni polgármester
Gazdaság

Megkongatta a vészharangot a balatoni polgármester

Portfolio
Hamarosan újabb csapadékzóna éri el Siófok térségét, amely a meteorológiai előrejelzések szerint jelentős jegesedéssel járhat. A sóhiány ellenére sikerült szóróanyaghoz jutniuk, amelyet már most kijuttattak - írta a Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a Facebookon.

Hamarosan újabb csapadékzóna éri el Siófok térségét, amely a meteorológiai előrejelzések szerint jelentős jegesedéssel járhat. Bár kezdetben havazás sem kizárt, a csapadék nagy valószínűséggel gyorsan ónos esőbe vált, ami a közlekedés szempontjából a hóesésnél is veszélyesebb helyzetet teremt.

A várakozások szerint a csapadék délelőtt 11 óra körül éri el a várost.

Délután egyre nagyobb eséllyel ónos eső hullhat, amely körülbelül este 6 óráig tarthat, a legerősebb intenzitással délután 3 óra körül. Bár a lehulló mennyiség összességében mindössze 3–4 milliméter lehet, ez elegendő ahhoz, hogy az utak és járdák gyorsan lefagyjanak.

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy amint megkezdődik a csapadék, lehetőség szerint ne induljanak útnak autóval. A jeges útburkolaton a téli gumi és az összkerékhajtás sem jelent teljes biztonságot. A gyalogos közlekedés is fokozott balesetveszéllyel járhat, ezért csak megfelelő cipőben és rendkívüli óvatossággal ajánlott közlekedni.

Még több Gazdaság

Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben

Egyre nehezebb bliccelni a BKK járatain

Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon

A sóhiány ellenére a siófoki városüzemeltetési cégnek sikerült jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia. A sót speciális granulátummal keverve alkalmazzák, amely elsősorban a csúszásgátlást segíti. Az elősózás már megkezdődött, és a csapadék érkezése előtt a főbb közlekedési útvonalakat, valamint a legforgalmasabb járdákat és közterületeket is kezelni igyekeznek. Ugyanakkor - 5–6 Celsius-fok alatt a só hatékonysága jelentősen csökken, ezzel is számolni kell - hívja fel a figyelmet Lengyel Róbert.

A kialakult helyzet miatt a siófoki önkormányzatnál rövidített munkanapot rendeltek el, és a munkáltatók figyelmét is felhívták arra, hogy gondoskodjanak a dolgozók biztonságos hazajutásáról. Emellett a városi művelődési központ a ma estére tervezett, 19 órakor kezdődő koncertelőadást lemondta.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility