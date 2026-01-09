Megkongatta a vészharangot a balatoni polgármester

Hamarosan újabb csapadékzóna éri el Siófok térségét, amely a meteorológiai előrejelzések szerint jelentős jegesedéssel járhat. Bár kezdetben havazás sem kizárt, a csapadék nagy valószínűséggel gyorsan ónos esőbe vált, ami a közlekedés szempontjából a hóesésnél is veszélyesebb helyzetet teremt.

A várakozások szerint a csapadék délelőtt 11 óra körül éri el a várost.

Délután egyre nagyobb eséllyel ónos eső hullhat, amely körülbelül este 6 óráig tarthat, a legerősebb intenzitással délután 3 óra körül. Bár a lehulló mennyiség összességében mindössze 3–4 milliméter lehet, ez elegendő ahhoz, hogy az utak és járdák gyorsan lefagyjanak.

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy amint megkezdődik a csapadék, lehetőség szerint ne induljanak útnak autóval. A jeges útburkolaton a téli gumi és az összkerékhajtás sem jelent teljes biztonságot. A gyalogos közlekedés is fokozott balesetveszéllyel járhat, ezért csak megfelelő cipőben és rendkívüli óvatossággal ajánlott közlekedni.

A sóhiány ellenére a siófoki városüzemeltetési cégnek sikerült jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia. A sót speciális granulátummal keverve alkalmazzák, amely elsősorban a csúszásgátlást segíti. Az elősózás már megkezdődött, és a csapadék érkezése előtt a főbb közlekedési útvonalakat, valamint a legforgalmasabb járdákat és közterületeket is kezelni igyekeznek. Ugyanakkor - 5–6 Celsius-fok alatt a só hatékonysága jelentősen csökken, ezzel is számolni kell - hívja fel a figyelmet Lengyel Róbert.

A kialakult helyzet miatt a siófoki önkormányzatnál rövidített munkanapot rendeltek el, és a munkáltatók figyelmét is felhívták arra, hogy gondoskodjanak a dolgozók biztonságos hazajutásáról. Emellett a városi művelődési központ a ma estére tervezett, 19 órakor kezdődő koncertelőadást lemondta.

