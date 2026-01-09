  • Megjelenítés
Nagy Márton közölte: emelkedett az államadósság, nőtt a költségvetési hiány
Gazdaság

Nagy Márton közölte: emelkedett az államadósság, nőtt a költségvetési hiány

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Emelkedő pályára került a magyar államadósság, és ez már a kormány korábbi terveivel is szembemegy – ismerte el Nagy Márton egy interjúban. A nemzetgazdasági miniszter szerint a 2024 végi 73,5 százalékos GDP-arányos adósságszint 2025-ben 74,6 százalék körül alakulhat, miközben az eredményszemléletű költségvetési hiány elérheti a 4,9 százalékot. Bár korábban 2025–2026-ra stagnáló adósságpályát kommunikált a kormány, Nagy Márton most már elismerte: ez nem tartható, még ha a finanszírozás szerinte továbbra is biztosított.

A költségvetési hiány és az államadósság alakulása eltér a korábban kommunikált pályától – ismerte el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjúban. Felidézte, hogy korábban 2025–2026-ra az adósságráta stagnálását jelezte a kormány, ugyanakkor most már világossá vált: ez nem tartható. Elmondása szerint

2024 végén az államadósság GDP-arányosan 73,5 százalékon állt, míg 2025-ben az eredményszemléletű hiány várhatóan 4,9 százalék, az adósságráta pedig 74,6 százalék körül alakulhatott, vagyis emelkedett.

Az államháztartás bruttóadóssága 2025

Az államadósság emelkedése nem meglepő, a Portfolio az év során többször jelezte, hogy az emelkedő adósságpálya jóval valószínűbb. A magyar állam 2020 óta évente átlagosan 5000 milliárd forint körüli plusz forrást kénytelen bevonni kiadásainak finanszírozására új adóssággal. Mindezt stagnáló gazdaság mellett nem lehet kinőni, így nem csoda, hogy az utóbbi négy év legmagasabb adósságrátáját látjuk.

A miniszter arról is beszélt, hogy az államháztartás központi alrendszere 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt – ahogyan arról csütörtökön a Portfolio is részletesen írt. A 4,9 százalékos deficitet azért is érdekes, mert szeptemberben emelte a 2025-ös hiánycélt a kormány 4,1-ről 4,5 körülre, a 2026-osat 4-re. Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy a nemzetgazdasági miniszter november elején már 5 százalék körül hiányt vetített előre a tavalyi évre és 2026-ra is.

Még több Gazdaság

Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben

Egyre nehezebb bliccelni a BKK járatain

Berobbanóban az e-autós forradalom a legfontosabb piacunkon

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!

Úgy fogalmazott, a számok látványos romlásában szerepet játszott egy egyszeri technikai tényező is:

az Európai Bizottság december végén 248 milliárd forintnyi uniós forrást nem utalt át határidőre, ami önmagában növelte a 2025-ös pénzforgalmi hiányt.

Hangsúlyozta, hogy ezek az összegek január elején beérkeznek, viszont torzítják az év végi képet. Ugyanakkor az eredményszeméletű képet mindez nem befolyásolja, hiszen a késve érkező bevétel is elszámolható 2025-re. Ezért is nem emelkedett tovább a tavalyi hiányelőrejelzés, a 4,9% gyakorlatilag összhangban van a novemberi jelzésekkel.

A magyar költségvetés egyenlege 2025

Nagy Márton ugyanakkor azt állította, hogy az eredményszemléletű mutatók – a 4,9 százalékos hiány és a 74,6 százalékos adósságráta – nem számítanak kirívónak európai összevetésben, szerinte ezek nagyjából belesimulnak az uniós átlagba. A hangsúly szerinte azon van, hogy a finanszírozás zavartalan maradjon, és a piaci bizalom ne sérüljön, még akkor sem, ha a költségvetési pálya rövid távon romlott.

A szerdai devizakötvény-kibocsátást Nagy Márton kifejezetten e bizalom megerősítésével indokolta. Elmondta, hogy a januári, összesen 3 milliárd eurós kibocsátás iránt háromszoros volt a kereslet, több mint 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami lehetővé tette, hogy az ÁKK a vártnál 25–30 bázisponttal kedvezőbb árazást érjen el. (Megjegyezzük, hogy az érdeklődés ennek ellenére ár-kérdés: a magyar állam még régiós viszonylatban is kifejezetten drágán tud eladósodni.)

Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a részletek az új eurókötvényről

Szerinte ez azt bizonyítja, hogy a befektetők továbbra is bíznak Magyarország finanszírozhatóságában, még a megugró hiány mellett is.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a mostani kibocsátással az éves devizaforrás-bevonás közel felét már az év elején lefedték, ami szerinte érdemi pénzügyi biztonságot ad.

Állítása szerint a kormány megfelelő likviditással és tartalékokkal rendelkezik, és képes kezelni akár külső pénzügyi nyomást is, miközben párhuzamosan zajlanak az egyeztetések egy úgynevezett amerikai pénzügyi „védőpajzs” kialakításáról is, amely szerinte további biztosítékot jelenthet.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton: meg kell vizsgálni, hogy az árrésstopok tartósan velünk maradhatnak-e

Kiderült az igazság a magyar költségvetésről, nagyon érdekes adatok érkeztek

Lehet még egyszer ilyen jó éve a forintnak? Tényleg áprilisban dől el a magyar deviza sorsa?

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility