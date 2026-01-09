Nagyon sok a csonttörés – Orbán Viktor is megszólalt

Mint elmondta, az utak járhatók,
"az egészségügyön nagy nyomás van, sok a kéz és az ujj meg a lábtörés"
a csúszós viszonyok miatt.
Pozitív fejleményként értékelte, hogy
"a mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni a betervezett műtéteket"
Orbán Viktor kiemelte, hogy "a helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb." A havazás mellé várható ónos eső miatt fokozott óvatosságra hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök szerint az ónos eső miatti csúszásveszély extra körültekintést igényel.
Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal Magyarországon: sokfelé -20 fok körüli, helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, miközben az ország döntő részén is -10 fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála. A rendkívüli hideg után pénteken nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely a délnyugati megyékben a havazást veszélyes, tartós ónos esőbe válthatja, máshol pedig újabb hóhullást hozhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
