  • Megjelenítés
Nagyon sok a csonttörés – Orbán Viktor is megszólalt
Gazdaság

Nagyon sok a csonttörés – Orbán Viktor is megszólalt

Portfolio
Orbán Viktor egy, a Facebookra feltöltött videóban arról tájékoztatott, hogy a jelenlegi nehéz időjárási viszonyok ellenére az egészségügyi ellátás zavartalanul működik, bár nagyon sok a kéz- és lábtörés.

Mint elmondta, az utak járhatók,

"az egészségügyön nagy nyomás van, sok a kéz és az ujj meg a lábtörés"

a csúszós viszonyok miatt.

Pozitív fejleményként értékelte, hogy

Még több Gazdaság

Dermesztő fordulat jön a hétvégén: a havazást követően viharos szél söpör végig Magyarországon

Elhalasztották a történelmi ítéletet az Egyesült Államokban: még nyugodtan alhat Trump

Javult az amerikai fogyasztói bizalom

"a mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni a betervezett műtéteket"

Orbán Viktor kiemelte, hogy "a helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb." A havazás mellé várható ónos eső miatt fokozott óvatosságra hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök szerint az ónos eső miatti csúszásveszély extra körültekintést igényel.

Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal Magyarországon: sokfelé -20 fok körüli, helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, miközben az ország döntő részén is -10 fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála. A rendkívüli hideg után pénteken nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely a délnyugati megyékben a havazást veszélyes, tartós ónos esőbe válthatja, máshol pedig újabb hóhullást hozhat.

Kapcsolódó cikkünk

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól

Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés

Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility