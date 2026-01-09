Nagy a baj: súlyos bizonyítékot tártak fel a tudósok, ezért ilyen extrém az időjárás
2025-ben újabb rekord született: egy friss nemzetközi elemzés szerint a Föld óceánjai a modern mérések kezdete óta még soha nem tároltak annyi hőt, mint ebben az évben - írja a Phys.org. A hőmennyiség 23 zettajoule-lal nőtt, ami nagyjából 37 évnyi, 2023-as szintű globális energiafelhasználásnak felel meg.
Kiadták a riasztásokat a hétvégére: az időjárás-előrejelzés szerint errefelé kell további havazásra készülni
A hazánkat elérő fagyos légtömegek csütörtök éjjel megtették a hatásukat: az eddigi tél leghidegebb reggelén vagyunk túl, az észak-magyarországi régiókban -20 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken újabb csapadékzóna éri el hazánkat, amely főleg a nyugati, dél-nyugati országrészben okoz majd kisebb részben havazást, nagyobb részben pedig ónos esőt. Utóbbi miatt több megyében másod, illetve harmafokú riasztás van érvényben péntekre. A hétvége folyamán a korábbiakhoz hasonló, alacsony hőmérsékletre kell készülni, miközben az ország döntő részén marad a felhős idő. Csapadékra, havazásra a hétvégén elszórtan van esély.
Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal:
az ország jelentős részén -10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, az északi és északkeleti térségekben pedig sokfelé -20 fok körüli, helyenként az alatti minimumokat mértek.
A hóval borított felszín és a derült égbolt miatt rendkívül erős volt az éjszakai kisugárzás, miközben a szél is szinte teljesen leállt, így a levegő akadálytalanul hűlt. Csak az északnyugati országrészben maradt enyhébb az éjszaka, ott a közeledő front felhőzete már hajnalban mérsékelte a lehűlést.
A legalacsonyabb értékek az északi határ közelében alakultak ki: Zabarban -24, Mihálygergén -25 fokot mutattak a hőmérők, és Szécsényben is -25 fokot regisztráltak a hivatalos mérések szerint. Ez az idei tél eddigi szezonrekordja, és az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakájának számít. Az ország északkeleti harmadában általánossá váltak a -20 fok közeli minimumok, miközben csak kevés helyen fordult elő, hogy a hőmérséklet ne süllyedjen -10 fok alá.
A rendkívül hideg reggelt követően napközben is csak mérsékelt enyhülés várható pénteken.
A nyugati és délnyugati megyékben érheti el vagy haladhatja meg kissé a hőmérséklet a nulla fokot, miközben az ország nagyobb részén továbbra is fagypont alatt marad a levegő. Éppen ez az átmeneti enyhülés okozza a legnagyobb veszélyt:
a nyugat felől érkező csapadékzóna miatt a havazás ezeken a területeken ónos esőbe válthat, ami rendkívül csúszós útviszonyokat eredményezhet.
A figyelmeztető előrejelzés szerint a délnyugati országrészben – különösen Somogy és Baranya délnyugati felében – a gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós, több órán át hulló ónos eső várható, helyenként az 5 millimétert is meghaladó mennyiségben – közölte előrejelzésében a HungaroMet Zrt.
Északabbra, nagyjából a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében inkább havazás valószínű, jellemzően 1–3 centiméter friss hóval, de elszórtan ennél vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az északkeleti megyékben ennél kevesebb csapadék hullhat, ott inkább csak vékony hótakaróval lehet számolni.
Péntek estétől szombat reggelig a csapadék fokozatosan kelet, délkelet felé vonul, délnyugaton megszűnik az ónos eső, miközben a Dél-Alföldön még előfordulhat kisebb havazás.
A felhőzet több hullámban szakadozik, de sokfelé újra összeáll, így az éjszaka nagy részében erősen felhős idő várható. A szél többnyire gyenge marad, ugyanakkor ahol hosszabb időre kiderül az ég, ott ismét jelentős lehűlés következhet be, a hőmérséklet helyenként jóval -10 fok alá eshet.
Szombaton napközben csökken a csapadékhajlam, de a hideg marad, estétől pedig helyenként újabb hóhullás kezdődhet, miközben északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkülő északi szél gyenge hófúvást is okozhat. Számos vármegyében érvényben van figyelmeztetés az extrém hideg miatt, Nógrádban akár -20 fok alatti minimumokkal, míg a nyugati és délnyugati térségekben az ónos eső jelenti a legnagyobb kockázatot. A közlekedőknek különösen óvatosnak kell lenniük, mivel a nagy hideg miatt a sózás ellenére is visszafagyhat a víz és a latyak az utakon – erre a veszélyre a HungaroMet is külön figyelmeztetett.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben
Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, de további vonalakon is késésekre, egyes helyeken járatok kimaradására lehet számítani - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.
Extrém hideg csapott le Magyarországra: van, ahol -25 fokot mértek
A nyugat felől érkező frontális felhőzet eléri az északkeleti vidékeket is, belőle több helyen várható csapadék: a délnyugati országrészben azonban (különösen a rózsaszínes árnyalattal jelölt területen) különösen kedvezővé válnak a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső előfordulásához - írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.
Ne induljon el senki autóval ebben a megyében: online oktatásra váltanak az iskolák, csak ügyelet lesz a bíróságokon
Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.
Már Kína adja el a legtöbb autót a világon, de veszélyek fenyegetik a felívelést
Problémák vannak a motorháztető alatt.
Alpesi tűzvész után riadót fújnak: ilyen hiányosságokkal küzd Magyarország tűzbiztonsága
Az ÉVOSZ átfogó vizsgálatot sürget a közösségi létesítményekben.
Nehéz döntést hozott meg a NASA, ilyen esetre még nem volt példa a Nemzetközi Űrállomáson
Rendkívüli sajtótájékoztatón közölték a részleteket.
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Sérülést szenvedett a támadás kulcsfontosságú szereplője.
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve
Havi alapon gyakorlatilag stagnált.
Fontos levelet kapott Orbán Viktor: Magyarországra jöhet Donald Trump elnök
Hamarosan jöhet a konkrét bejelentés.
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
A gazdasági kapcsolatoknál nagyon komoly korlátozásokról döntene Brüsszel.
Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel
Ukrajna sem örülhet túlságosan.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.