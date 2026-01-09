Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal:

az ország jelentős részén -10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, az északi és északkeleti térségekben pedig sokfelé -20 fok körüli, helyenként az alatti minimumokat mértek.

A hóval borított felszín és a derült égbolt miatt rendkívül erős volt az éjszakai kisugárzás, miközben a szél is szinte teljesen leállt, így a levegő akadálytalanul hűlt. Csak az északnyugati országrészben maradt enyhébb az éjszaka, ott a közeledő front felhőzete már hajnalban mérsékelte a lehűlést.

A legalacsonyabb értékek az északi határ közelében alakultak ki: Zabarban -24, Mihálygergén -25 fokot mutattak a hőmérők, és Szécsényben is -25 fokot regisztráltak a hivatalos mérések szerint. Ez az idei tél eddigi szezonrekordja, és az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakájának számít. Az ország északkeleti harmadában általánossá váltak a -20 fok közeli minimumok, miközben csak kevés helyen fordult elő, hogy a hőmérséklet ne süllyedjen -10 fok alá.

A rendkívül hideg reggelt követően napközben is csak mérsékelt enyhülés várható pénteken.

A nyugati és délnyugati megyékben érheti el vagy haladhatja meg kissé a hőmérséklet a nulla fokot, miközben az ország nagyobb részén továbbra is fagypont alatt marad a levegő. Éppen ez az átmeneti enyhülés okozza a legnagyobb veszélyt:

a nyugat felől érkező csapadékzóna miatt a havazás ezeken a területeken ónos esőbe válthat, ami rendkívül csúszós útviszonyokat eredményezhet.

A figyelmeztető előrejelzés szerint a délnyugati országrészben – különösen Somogy és Baranya délnyugati felében – a gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós, több órán át hulló ónos eső várható, helyenként az 5 millimétert is meghaladó mennyiségben – közölte előrejelzésében a HungaroMet Zrt.

Északabbra, nagyjából a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében inkább havazás valószínű, jellemzően 1–3 centiméter friss hóval, de elszórtan ennél vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az északkeleti megyékben ennél kevesebb csapadék hullhat, ott inkább csak vékony hótakaróval lehet számolni.

Péntek estétől szombat reggelig a csapadék fokozatosan kelet, délkelet felé vonul, délnyugaton megszűnik az ónos eső, miközben a Dél-Alföldön még előfordulhat kisebb havazás.

A felhőzet több hullámban szakadozik, de sokfelé újra összeáll, így az éjszaka nagy részében erősen felhős idő várható. A szél többnyire gyenge marad, ugyanakkor ahol hosszabb időre kiderül az ég, ott ismét jelentős lehűlés következhet be, a hőmérséklet helyenként jóval -10 fok alá eshet.

Szombaton napközben csökken a csapadékhajlam, de a hideg marad, estétől pedig helyenként újabb hóhullás kezdődhet, miközben északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkülő északi szél gyenge hófúvást is okozhat. Számos vármegyében érvényben van figyelmeztetés az extrém hideg miatt, Nógrádban akár -20 fok alatti minimumokkal, míg a nyugati és délnyugati térségekben az ónos eső jelenti a legnagyobb kockázatot. A közlekedőknek különösen óvatosnak kell lenniük, mivel a nagy hideg miatt a sózás ellenére is visszafagyhat a víz és a latyak az utakon – erre a veszélyre a HungaroMet is külön figyelmeztetett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán