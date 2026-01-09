  • Megjelenítés
Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Gazdaság

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Portfolio
Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal Magyarországon: sokfelé -20 fok körüli, helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, miközben az ország döntő részén is -10 fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála. A rendkívüli hideg után pénteken nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely a délnyugati megyékben a havazást veszélyes, tartós ónos esőbe válthatja, máshol pedig újabb hóhullást hozhat. A HungaroMet figyelmeztetése szerint az ónos eső és az extrém hideg miatt több vármegyében is veszélyjelzés van érvényben, a közlekedés különösen kockázatossá válhat. Folyamatosan frissülő tudósításunk a zord időjárási helyzetről.
2025-ben újabb rekord született: egy friss nemzetközi elemzés szerint a Föld óceánjai a modern mérések kezdete óta még soha nem tároltak annyi hőt, mint ebben az évben - írja a Phys.org. A hőmennyiség 23 zettajoule-lal nőtt, ami nagyjából 37 évnyi, 2023-as szintű globális energiafelhasználásnak felel meg.

A hazánkat elérő fagyos légtömegek csütörtök éjjel megtették a hatásukat: az eddigi tél leghidegebb reggelén vagyunk túl, az észak-magyarországi régiókban -20 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken újabb csapadékzóna éri el hazánkat, amely főleg a nyugati, dél-nyugati országrészben okoz majd kisebb részben havazást, nagyobb részben pedig ónos esőt. Utóbbi miatt több megyében másod, illetve harmafokú riasztás van érvényben péntekre. A hétvége folyamán a korábbiakhoz hasonló, alacsony hőmérsékletre kell készülni, miközben az ország döntő részén marad a felhős idő. Csapadékra, havazásra a hétvégén elszórtan van esély.

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal:

az ország jelentős részén -10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, az északi és északkeleti térségekben pedig sokfelé -20 fok körüli, helyenként az alatti minimumokat mértek.

A hóval borított felszín és a derült égbolt miatt rendkívül erős volt az éjszakai kisugárzás, miközben a szél is szinte teljesen leállt, így a levegő akadálytalanul hűlt. Csak az északnyugati országrészben maradt enyhébb az éjszaka, ott a közeledő front felhőzete már hajnalban mérsékelte a lehűlést.

A legalacsonyabb értékek az északi határ közelében alakultak ki: Zabarban -24, Mihálygergén -25 fokot mutattak a hőmérők, és Szécsényben is -25 fokot regisztráltak a hivatalos mérések szerint. Ez az idei tél eddigi szezonrekordja, és az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakájának számít. Az ország északkeleti harmadában általánossá váltak a -20 fok közeli minimumok, miközben csak kevés helyen fordult elő, hogy a hőmérséklet ne süllyedjen -10 fok alá.

A rendkívül hideg reggelt követően napközben is csak mérsékelt enyhülés várható pénteken.

A nyugati és délnyugati megyékben érheti el vagy haladhatja meg kissé a hőmérséklet a nulla fokot, miközben az ország nagyobb részén továbbra is fagypont alatt marad a levegő. Éppen ez az átmeneti enyhülés okozza a legnagyobb veszélyt:

a nyugat felől érkező csapadékzóna miatt a havazás ezeken a területeken ónos esőbe válthat, ami rendkívül csúszós útviszonyokat eredményezhet.

A figyelmeztető előrejelzés szerint a délnyugati országrészben – különösen Somogy és Baranya délnyugati felében – a gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós, több órán át hulló ónos eső várható, helyenként az 5 millimétert is meghaladó mennyiségben – közölte előrejelzésében a HungaroMet Zrt.

Északabbra, nagyjából a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében inkább havazás valószínű, jellemzően 1–3 centiméter friss hóval, de elszórtan ennél vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az északkeleti megyékben ennél kevesebb csapadék hullhat, ott inkább csak vékony hótakaróval lehet számolni.

Péntek estétől szombat reggelig a csapadék fokozatosan kelet, délkelet felé vonul, délnyugaton megszűnik az ónos eső, miközben a Dél-Alföldön még előfordulhat kisebb havazás.

A felhőzet több hullámban szakadozik, de sokfelé újra összeáll, így az éjszaka nagy részében erősen felhős idő várható. A szél többnyire gyenge marad, ugyanakkor ahol hosszabb időre kiderül az ég, ott ismét jelentős lehűlés következhet be, a hőmérséklet helyenként jóval -10 fok alá eshet.

Szombaton napközben csökken a csapadékhajlam, de a hideg marad, estétől pedig helyenként újabb hóhullás kezdődhet, miközben északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkülő északi szél gyenge hófúvást is okozhat. Számos vármegyében érvényben van figyelmeztetés az extrém hideg miatt, Nógrádban akár -20 fok alatti minimumokkal, míg a nyugati és délnyugati térségekben az ónos eső jelenti a legnagyobb kockázatot. A közlekedőknek különösen óvatosnak kell lenniük, mivel a nagy hideg miatt a sózás ellenére is visszafagyhat a víz és a latyak az utakon – erre a veszélyre a HungaroMet is külön figyelmeztetett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, de további vonalakon is késésekre, egyes helyeken járatok kimaradására lehet számítani - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.

A nyugat felől érkező frontális felhőzet eléri az északkeleti vidékeket is, belőle több helyen várható csapadék: a délnyugati országrészben azonban (különösen a rózsaszínes árnyalattal jelölt területen) különösen kedvezővé válnak a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső előfordulásához - írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

