Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát

Közel hároméves csúcsra gyorsult Kína éves fogyasztói inflációja decemberben, miközben az egész évre számított drágulási ütem 16 éves mélypontra esett, és a termelői árak továbbra is csökkennek. Ez erősíti a piaci várakozásokat, hogy Pekingnek újabb ösztönző lépéseket kell tennie a gyenge belső kereslet élénkítésére – számolt be a Reuters.

A 19 ezermilliárd dolláros kínai gazdaság egyensúlytalanságai az elmúlt évben tovább nőttek, noha a növekedés várhatóan teljesíti a 2025-re kitűzött, nagyjából 5%-os célt. Ebben elsősorban a kormányzati támogatások és a továbbra is erős áruexport játszanak fő szerepet. Donald Trump amerikai elnök globális kereskedelmi háborúja ugyanakkor tovább rontotta a már eddig is lanyha fogyasztói keresletet, amelyet a hosszan elhúzódó ingatlanpiaci válság évek óta visszafog.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árindex decemberben 0,8%-kal haladta meg az előző év azonos hónapjának szintjét.

Ez megfelelt a Reuters által megkérdezett elemzők várakozásának, és enyhe gyorsulást jelentett a novemberi 0,7%-os ütemhez képest. A drágulást főként az élelmiszerárak húzták, különösen a friss zöldségek és a marhahús, amelyek ára rendre 18,2, illetve 6,9%-kal nőtt. A statisztikai hivatal szerint a szilveszter és a kínai újév előtti vásárlási hullám, valamint a támogató kormányzati intézkedések is felfelé hajtották az árakat.

A döntéshozók többször hangsúlyozták, hogy monetáris politikai eszközökkel kívánják támogatni az árak normalizálódását, fellépnek a túlzott piaci versennyel szemben, és a lakossági jövedelmek növelésével ösztönzik a fogyasztást. Ennek ellenére a gazdaság belső keresleti motorja továbbra is gyenge.

Lynn Song, az ING Kínáért felelős vezető közgazdásza szerint az infláció még mindig alacsony, és önmagában nem akadálya annak, hogy az idei évben további monetáris lazításra kerüljön sor.

A teljes 2025-ös évet tekintve a fogyasztói árak gyakorlatilag stagnáltak, jócskán elmaradva a nagyjából 2%-os céltól. Ez arra utal, hogy az olyan ösztönző intézkedések, mint a tartós fogyasztási cikkek csereprogramja, csak mérsékelt hatást gyakoroltak a lakossági bizalomra és a deflációs nyomás enyhítésére. Decemberben a sertéshús ára éves összevetésben 14,6%-kal csökkent, miközben az aranyékszerek 68,5%-kal drágultak. Az ingadozó élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció 1,2%-kal nőtt, ami megegyezett a novemberi adattal. A Goldman Sachs becslései szerint, ha az aranyárakat is kiszűrjük, a maginfláció decemberben enyhén lassult.

Hosszabb ideje gondot okoz, hogy a fogyasztói árak növekedési üteme rendre elmarad a céloktól. A hosszan tartó ingatlanpiaci válság és a gyenge munkaerőpiac miatt a háztartások óvatosabbak, kevesebbet költenek, ami túlkapacitást és erős árversenyt eredményez a termelőknél.

Havi összevetésben az infláció decemberben 0,2%-kal emelkedett, szemben a novemberi 0,1%-os csökkenéssel és a 0,1%-os piaci várakozással.

A termelői árindex decemberben 1,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Így már több mint három éve tart a gyárkapunál mért defláció, bár az ütem a novemberi 2,2%-ról mérséklődött.

Egész évben a termelői infláció 2,6%-kal csökkent.

A statisztikai hivatal szerint a lassuló áresésben szerepet játszottak a nemzetközi nyersanyagárak – például a színesfémek drágulása – és a kulcsiparágak kapacitásának szigorúbb szabályozása. A Capital Economics közgazdásza, Huang Zicsun ezzel szemben úgy véli, hogy a túlkapacitás problémája érdemben nem javult: a tartós fogyasztási cikkek árai gyorsabban esnek, mint a globális pénzügyi válság mélypontján, ami azt jelzi, hogy a kínálati többlet továbbra is súlyos gond a feldolgozóiparban.

Mivel a gazdasági lendület az év második felében érezhetően lassult, a piac 2026-ban további támogató kormányzati lépéseket vár, különösen úgy, hogy a vezetés egy aktívabb makrogazdasági politika mellett kötelezte el magát. A központi kormány 62,5 milliárd jüant különített el speciális államkötvény-kibocsátásból a helyi önkormányzatok számára, hogy jövőre is finanszírozható legyen a fogyasztási cikkek csereprogramja. Emellett azt is megígérték, hogy rugalmasan használják a monetáris eszköztárat – így a kamatvágásokat és a kötelező tartalékráta csökkentését – a bőséges likviditás fenntartása és a növekedés élénkítése érdekében.

Forrás: Reuters

