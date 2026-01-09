Rekord után falnak futhatnak a kínai villanyautó-gyártók

A világ legnagyobb autópiacán 2025-ben 3,9 százalékkal emelkedtek a személyautó-eladások, miután 2024-ben még 5,3 százalékos bővülést mértek. Ez volt a leglassabb növekedés három év óta a Kínai Személyautó-szövetség (CPCA) adatai szerint. Először fordult elő, hogy az elektromos autók és a plug-in hibridek éves szinten felülmúlták a kizárólag benzines modellek értékesítését. Ezzel párhuzamosan azonban a villamosított járművek értékesítésének üteme is erősen lassult:
2025-ben 17,6 százalékos bővülést értek el, szemben a 2024-es 40,7 százalékkal.
A belföldi kereslet főként az utolsó negyedévben gyengült, mivel sok város és tartomány forráshiány miatt csökkentette vagy felfüggesztette az autócsere-támogatásokat. Ez tovább élezte az árversenyt, és arra ösztönözte a gyártókat, hogy agresszívebben terjeszkedjenek külföldön, részben ellensúlyozva a lanyhuló hazai piacot. A BYD például 2025-ben az elmúlt öt év leggyengébb növekedését érte el belföldön, miközben külföldön rekordot döntött: több mint egymillió autót adott el a határokon túl.
A teljes kínai autóexport 19,4 százalékkal, 5,79 millió járműre nőtt 2025-ben. A tisztán elektromos autók kivitele ennél is gyorsabban, 48,8 százalékkal bővült, 1,52 millió darabra. A CPCA ugyanakkor már korábban jelezte, hogy 2026-ban jóval szerényebb, nagyjából 10 százalékos exportnövekedésre számít az előző évi 25 százalék után. Az elektromosautó-export esetében pedig lényegében nullszázalékos növekedést vetít előre.
Cuj Tung-su, a szövetség főtitkára szerint a hazai piacon az idei év egyik fő feladata a felhalmozott készletek leépítése lesz, miközben az elektromos autók exportjának bővülése is lassulhat. Ennek oka egyrészt a világszerte óvatosabbá váló kereslet, másrészt az alacsonyabb olajár, amely rontja az elektromos hajtás költségelőnyét. Ugyanakkor a plug-in hibridek kivitele továbbra is erős maradhat: ezek exportja 2025-ben több mint a háromszorosára nőtt.
A CPCA stagnálást valószínűsítő előrejelzése alapján a kínai autópiac az idei évben a 2020-as, járvány sújtotta időszakhoz hasonlóan gyenge teljesítmény elé nézhet. Az autócsere-támogatási program meghosszabbítása önmagában várhatóan nem lesz elég a visszaesés megállításához – figyelmeztet az S&P Global Ratings. A hitelminősítő rámutatott, hogy az átalakított támogatási rendszer inkább további nyomást gyakorolhat olyan szereplőkre, mint a BYD vagy a Geely.
A támogatás felső határa továbbra is 20 ezer jüan egy-egy régi autó új elektromos járműre történő lecserélése esetén, de a rendszer lényege megváltozott: a fix összeg helyett az új autó árához kötött támogatás lépett életbe. Ez csökkentheti a kisebb értékű modellek vásárlásának ösztönzését, márpedig a kínai piacon az alacsonyabb árkategóriájú autók adják az újautó-eladások nagy részét. A hivatalos adatok szerint 2025-ben több mint 11,5 millió autó értékesítése kapcsolódott valamilyen támogatáshoz.
A Kínai Autókereskedők Szövetségének felmérése szerint a kereskedők 41 százaléka arra számít, hogy az autógyártók 2026-ra alacsonyabb értékesítési célokat tűznek ki. További 18,1 százalékuk pedig 10 százaléknál is nagyobb visszaesést prognosztizál.
Néhány gyártó ennek ellenére bizakodó. A SU7 szedánt és a YU7 szabadidő-autót (SUV) gyártó Xiaomi 2025-ben több mint 410 ezer elektromos autót értékesített, és az idei évre 550 ezer darabos eladási célt tűzött ki. A Leapmotor 2025-ben több mint megduplázta eladásait 2024-hez képest, és 68 százalékos további volumenbővülésre számít.
További bizonytalanságot hozhat a kapcsolódó iparágak adózási környezetének változása is. A kínai pénzügyminisztérium közleménye szerint 2026. április 1-jétől megszűnik az áfa-visszatérítés a fotovoltaikus termékek exportjára.
Az akkumulátorok esetében az exportáfa-visszatérítés mértékét 2026 áprilisa és decembere között 9 százalékról 6 százalékra csökkentik, majd 2027. január 1-jétől teljesen megszüntetik.
A fogyasztási adó visszatérítésének szabályai viszont változatlanok maradnak. Az adóösztönzők fokozatos kivezetése a napelem- és akkumulátorszektorban a következő években a kínai elektromobilitási értéklánc egészére hatással lehet, éppen akkor, amikor az autópiac növekedése amúgy is látványosan megtorpan.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
