Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon

A német autóipar hangulata enyhén javult az év végére az Ifo Intézet friss felmérése szerint:
az ágazati üzleti klímamutató decemberben mínusz 19,8 pontra emelkedett a novemberi mínusz 20,2 pontról, ami továbbra is borús képet jelez, de már lassuló romlással.
A vállalatok a jelenlegi üzleti helyzetet összességében gyengébbnek ítélték meg, ugyanakkor a következő hónapokra vonatkozó várakozásaik kevésbé pesszimisták, mint korábban.
Az Ifo értékelése szerint a javulás egyik fő forrása az elektromobilitás alakulása. Az intézet szakértője, Anita Wölfl úgy fogalmazott: az e-mobilitás „világos folt” az egyébként nehéz helyzetben lévő ágazaton belül. A szövetségi közlekedési hatóság adatai alapján 2025 decemberében közel 55 ezer tisztán elektromos autót (BEV) helyeztek forgalomba Németországban, ami az összes új személyautó-regisztráció több mint 22 százalékát jelentette.
Éves átlagban ez azt eredményezi, hogy 2025-ben az elektromos autók aránya elérte a 19 százalékot az új forgalomba helyezések között, ami új rekordnak számít. Az Ifo szerint a BEV-regisztrációk szinte folyamatosan növekedtek az év során, miközben a benzines és dízel személyautók új forgalomba helyezései hónapról hónapra csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
A német ágazati szervezetek előrejelzései is erre az irányra erősítenek rá: a VDA és VDIK sowie das Center of Automotive Management (CAM) becslése szerint 2026-ban már minden negyedik újonnan forgalomba helyezett személyautó klímabarát elektromos jármű lehet Németországban. Ennek azonban feltétele a tavaly novemberben bejelentett vásárlási ösztönző gyors bevezetése:
a tervek szerint járművenként legfeljebb 5 ezer euró támogatás járna, összesen 3 milliárd eurós keretösszeggel.
A VDA egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Németország jelenleg a világ második legnagyobb elektromosautó-gyártója Kína után. Hildegard Müller, a szervezet elnöke szerint a német autóipar tovább gyorsítja az e-mobilitásra való átállást, ugyanakkor kulcskérdés marad a szabályozási és piaci feltételek további javítása, különösen az infrastruktúra és a keresletösztönzés területén.
A német autóipar elektromobilitási fordulata közvetlen gazdasági jelentőséggel bír Magyarország számára is, tekintettel a két ország szoros ipari integrációjára.
A magyar járműipar termelésének döntő része német tulajdonú vagy német piacra dolgozó vállalatokhoz kötődik, az elektromos hajtásláncok, akkumulátorrendszerek és kapcsolódó komponensek térnyerése pedig átrendezi a beszállítói láncokat. A német BEV-gyártás bővülése ezért közvetlen keresletet generálhat a magyarországi üzemek számára is, különösen az exportorientált feldolgozóipari szegmensekben.
Magyarország ebből a folyamatból nemcsak beszállítóként, hanem termelési helyszínként is profitálhat. Az akkumulátorgyártási kapacitások gyors bővítése, a meglévő autóipari klaszterek és a viszonylag alacsony költségszint vonzóvá teszik az országot a német és nemzetközi autógyártók számára.
Címlapkép forrása: EU
Már Kína adja el a legtöbb autót a világon, de veszélyek fenyegetik a felívelést
Problémák vannak a motorháztető alatt.
Alpesi tűzvész után riadót fújnak: ilyen hiányosságokkal küzd Magyarország tűzbiztonsága
Az ÉVOSZ átfogó vizsgálatot sürget a közösségi létesítményekben.
Nehéz döntést hozott meg a NASA, ilyen esetre még nem volt példa a Nemzetközi Űrállomáson
Rendkívüli sajtótájékoztatón közölték a részleteket.
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Sérülést szenvedett a támadás kulcsfontosságú szereplője.
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve
Havi alapon gyakorlatilag stagnált.
Fontos levelet kapott Orbán Viktor: Magyarországra jöhet Donald Trump elnök
Hamarosan jöhet a konkrét bejelentés.
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
A gazdasági kapcsolatoknál nagyon komoly korlátozásokról döntene Brüsszel.
Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel
Ukrajna sem örülhet túlságosan.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.