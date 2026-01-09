Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon

Magyarország szempontjából közvetlen gazdasági hatásai lehetnek annak, hogy a német autóipar hangulata enyhén javult, miközben az elektromobilitás egyre nagyobb súlyt kap a piacon. A Ifo Institute friss felmérése szerint az ágazati üzleti klímamutató decemberben mínusz 19,8 pontra emelkedett a novemberi mínusz 20,2 pontról, ami továbbra is gyenge helyzetet jelez, de már lassuló romlással. A javulás motorját az elektromos autók adják, ami a német–magyar autóipari integráció miatt a magyarországi gyártásra és beszállítói láncokra is kézzelfogható keresleti hatást gyakorolhat.

A német autóipar hangulata enyhén javult az év végére az Ifo Intézet friss felmérése szerint:

az ágazati üzleti klímamutató decemberben mínusz 19,8 pontra emelkedett a novemberi mínusz 20,2 pontról, ami továbbra is borús képet jelez, de már lassuló romlással.

A vállalatok a jelenlegi üzleti helyzetet összességében gyengébbnek ítélték meg, ugyanakkor a következő hónapokra vonatkozó várakozásaik kevésbé pesszimisták, mint korábban.

Az Ifo értékelése szerint a javulás egyik fő forrása az elektromobilitás alakulása. Az intézet szakértője, Anita Wölfl úgy fogalmazott: az e-mobilitás „világos folt” az egyébként nehéz helyzetben lévő ágazaton belül. A szövetségi közlekedési hatóság adatai alapján 2025 decemberében közel 55 ezer tisztán elektromos autót (BEV) helyeztek forgalomba Németországban, ami az összes új személyautó-regisztráció több mint 22 százalékát jelentette.

Éves átlagban ez azt eredményezi, hogy 2025-ben az elektromos autók aránya elérte a 19 százalékot az új forgalomba helyezések között, ami új rekordnak számít. Az Ifo szerint a BEV-regisztrációk szinte folyamatosan növekedtek az év során, miközben a benzines és dízel személyautók új forgalomba helyezései hónapról hónapra csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

A német ágazati szervezetek előrejelzései is erre az irányra erősítenek rá: a VDA és VDIK sowie das Center of Automotive Management (CAM) becslése szerint 2026-ban már minden negyedik újonnan forgalomba helyezett személyautó klímabarát elektromos jármű lehet Németországban. Ennek azonban feltétele a tavaly novemberben bejelentett vásárlási ösztönző gyors bevezetése:

a tervek szerint járművenként legfeljebb 5 ezer euró támogatás járna, összesen 3 milliárd eurós keretösszeggel.

A VDA egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Németország jelenleg a világ második legnagyobb elektromosautó-gyártója Kína után. Hildegard Müller, a szervezet elnöke szerint a német autóipar tovább gyorsítja az e-mobilitásra való átállást, ugyanakkor kulcskérdés marad a szabályozási és piaci feltételek további javítása, különösen az infrastruktúra és a keresletösztönzés területén.

A német autóipar elektromobilitási fordulata közvetlen gazdasági jelentőséggel bír Magyarország számára is, tekintettel a két ország szoros ipari integrációjára.

A magyar járműipar termelésének döntő része német tulajdonú vagy német piacra dolgozó vállalatokhoz kötődik, az elektromos hajtásláncok, akkumulátorrendszerek és kapcsolódó komponensek térnyerése pedig átrendezi a beszállítói láncokat. A német BEV-gyártás bővülése ezért közvetlen keresletet generálhat a magyarországi üzemek számára is, különösen az exportorientált feldolgozóipari szegmensekben.

Magyarország ebből a folyamatból nemcsak beszállítóként, hanem termelési helyszínként is profitálhat. Az akkumulátorgyártási kapacitások gyors bővítése, a meglévő autóipari klaszterek és a viszonylag alacsony költségszint vonzóvá teszik az országot a német és nemzetközi autógyártók számára.

Címlapkép forrása: EU