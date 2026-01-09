Rendkívüli intézkedésekről döntött a MÁV

Az ország valamennyi várótermét megnyitják a rászorulók számára - írja a bejegyzésben.

A járművezetőket arra kérték, hogy ha szolgálat közben segítségre szoruló, fázó vagy magatehetetlen személyt észlelnek, azonnal értesítsék a 112-t és az Országos Haváriaközpontot.

Döntöttek arról is, hogy a fagyveszélyes napokon a buszok

a lehető leghamarabb kiállnak az induló megállókba, hogy az utasok minél előbb felszállhassanak.

A cégvezető azt is kéri az utasoktól, hogy ha bárki segítségre szorul, jelezzék azt a szolgálatban lévő mávos kollégáknak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán