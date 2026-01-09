  • Megjelenítés
Rendkívüli intézkedésekről döntött a MÁV
Gazdaság

Rendkívüli intézkedésekről döntött a MÁV

Portfolio
Új rendkívüli intézkedéseket vezetett be a MÁV a hideg és a hóhelyzet miatt - közölte a Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon.

Az ország valamennyi várótermét megnyitják a rászorulók számára - írja a bejegyzésben.

A járművezetőket arra kérték, hogy ha szolgálat közben segítségre szoruló, fázó vagy magatehetetlen személyt észlelnek, azonnal értesítsék a 112-t és az Országos Haváriaközpontot.

Döntöttek arról is, hogy a fagyveszélyes napokon a buszok

a lehető leghamarabb kiállnak az induló megállókba, hogy az utasok minél előbb felszállhassanak.

Még több Gazdaság

Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben

Egyre nehezebb bliccelni a BKK járatain

Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon

A cégvezető azt is kéri az utasoktól, hogy ha bárki segítségre szorul, jelezzék azt a szolgálatban lévő mávos kollégáknak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility