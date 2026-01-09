  • Megjelenítés
Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés
Gazdaság

Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés

Portfolio
Az Útinform tájékoztatása szerint 7,5 tonna felett ideiglenes súlykorlátozás lép életbe többek között az M6-oson, az M7-esen, az M70-esen, az M76-oson és az M80-ason a balesetek megelőzése érdekében.

Az Útinform tájékoztatása szerint a télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken 11 órától több gyorsforgalmi útszakaszon is korlátozzák a nehéz-tehergépjárművek közlekedését.

A döntés értelmében 7,5 tonna össztömeg felett ideiglenes súlykorlátozás lép életbe, elsősorban a csúszós, nehezen járható útszakaszok biztonságának megőrzése érdekében.

  • A korlátozás érinti az M6-os autópályát a Mohács–Szajk csomóponttól az Ivándárda határig,
  • valamint az M76-os autópálya teljes hosszát.
  • Az M7-es autópályán két szakaszon is életbe lép az intézkedés: a Marcali–Balatonszentgyörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között, illetve Balatonszentgyörgytől egészen a letenyei országhatárig.
  • A súlykorlátozás kiterjed az M70-es autópályára is, a Tornyiszentmiklós előtti határszakaszon,
  • valamint az M80-as autóútra, ahol a Körmend-kelet csomópont és a rábafüzesi határ között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb járművek.

A Útinform arra kéri a fuvarozókat és közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi korlátozásokról.

Kapcsolódó cikkünk

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs

Kiadták a riasztásokat a hétvégére: az időjárás-előrejelzés szerint errefelé kell további havazásra készülni

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility