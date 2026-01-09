Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés

Az Útinform tájékoztatása szerint 7,5 tonna felett ideiglenes súlykorlátozás lép életbe többek között az M6-oson, az M7-esen, az M70-esen, az M76-oson és az M80-ason a balesetek megelőzése érdekében.

Az Útinform tájékoztatása szerint a télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken 11 órától több gyorsforgalmi útszakaszon is korlátozzák a nehéz-tehergépjárművek közlekedését.

A döntés értelmében 7,5 tonna össztömeg felett ideiglenes súlykorlátozás lép életbe, elsősorban a csúszós, nehezen járható útszakaszok biztonságának megőrzése érdekében.

A korlátozás érinti az M6-os autópályát a Mohács–Szajk csomóponttól az Ivándárda határig,

valamint az M76-os autópálya teljes hosszát.

teljes hosszát. Az M7-es autópályán két szakaszon is életbe lép az intézkedés: a Marcali–Balatonszentgyörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között, illetve Balatonszentgyörgytől egészen a letenyei országhatárig.

A súlykorlátozás kiterjed az M70-es autópályára is, a Tornyiszentmiklós előtti határszakaszon,

is, a Tornyiszentmiklós előtti határszakaszon, valamint az M80-as autóútra, ahol a Körmend-kelet csomópont és a rábafüzesi határ között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb járművek.

A Útinform arra kéri a fuvarozókat és közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi korlátozásokról.

