Bejelentette Donald Trump: jön a kamatstop Amerikában

Január 20-ától 10 százalékos kamatstopot vezet be a hitelkártyák kamatára Donald Trump – közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. Hozzátette: az intézkedéssel „ünneplik” a jelenlegi kormányzat hivatalba lépésének egyéves évfordulóját.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán írt arról szombaton, hogy többé nem „rabolhatják ki” az amerikai embereket azzal, hogy 20-30%-os, vagy néha magasabb kamatot érvényesítenek a hitelkártyák esetében. Ezért

január 20-ától egy évig 10 százalékos plafont vezet be a hitelkártyákra.

Trump bejegyzésében hozzátette, hogy az időpont épp a jelenlegi kormányzat beiktatásának egyéves évfordulója.

Európában hasonló intézkedést tervez Spanyolország, mely az összes fogyasztási hitelre kamatplafont vezet be.

Hogy is van ez nálunk?



Magyarországon a maximális THM jelzáloghitelek, személyi kölcsönök és autóhitelek esetében az aktuális félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 24+6,5%=30,5%. A folyószámlahitel, hitelkártya és áruhitelek esetében a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 39+6,5%=45,5%.



Hazánkban jelenleg egy másfajta "kamatplafon" is érvényben van: a meglévő változó kamatozású (legfeljebb 5 éves kamatperiódusú) jelzáloghitelekre vonatkozik a kamatstop intézkedés. A 2022 óta élő intézkedést legutóbb 2026 közepéig hosszabbította meg a kormány.

