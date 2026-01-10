  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: jön a kamatstop Amerikában
Gazdaság

Portfolio
Január 20-ától 10 százalékos kamatstopot vezet be a hitelkártyák kamatára Donald Trump – közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. Hozzátette: az intézkedéssel „ünneplik” a jelenlegi kormányzat hivatalba lépésének egyéves évfordulóját.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán írt arról szombaton, hogy többé nem „rabolhatják ki” az amerikai embereket azzal, hogy 20-30%-os, vagy néha magasabb kamatot érvényesítenek a hitelkártyák esetében. Ezért

január 20-ától egy évig 10 százalékos plafont vezet be a hitelkártyákra.

Trump bejegyzésében hozzátette, hogy az időpont épp a jelenlegi kormányzat beiktatásának egyéves évfordulója.

Európában hasonló intézkedést tervez Spanyolország, mely az összes fogyasztási hitelre kamatplafont vezet be.

Újabb hidegfront éri el Magyarországot, sorra esnek el az autópályák – Híreink a hóhelyzetről szombaton

Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

Kiderült, hány anya kért eddig szja-mentességet

Hogy is van ez nálunk?

Magyarországon a maximális THM jelzáloghitelek, személyi kölcsönök és autóhitelek esetében az aktuális félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 24+6,5%=30,5%. A folyószámlahitel, hitelkártya és áruhitelek esetében a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 39+6,5%=45,5%.

Hazánkban jelenleg egy másfajta "kamatplafon" is érvényben van: a meglévő változó kamatozású (legfeljebb 5 éves kamatperiódusú) jelzáloghitelekre vonatkozik a kamatstop intézkedés. A 2022 óta élő intézkedést legutóbb 2026 közepéig hosszabbította meg a kormány.

