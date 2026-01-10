Energiapiaci fordulat előtt a világ – Hova vándorol az okos pénz?

Ígéretes zöldforradalom vagy közelgő energiapiaci sokk? Lassuló megújulók, túltermelési kockázatok az olaj- és gázpiacon, Kína egyre nyíltabb dominanciája, adatközpontok által fűtött áraméhség és geopolitikai bizonytalanságok egyszerre formálják át a globális energiaszektort 2026-ban. Ebben az gyűjtésben a világ legnagyobb elemzőházainak és iparági szereplőinek prognózisai alapján mutatjuk meg, mely trendek dönthetnek milliárdos befektetésekről, melyek boríthatják fel a piacokat – és hol nyílhatnak meg a következő nagy lehetőségek.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A nemzetközi klímavédelmi erőfeszítések, a geopolitikai, gazdaságossági és időjárási viszonyok változása, illetve a gyors technológiai fejlődés következtében - az elmúlt évekhez hasonlóan -

2026-ban is világszerte az energiaszektor lehet az egyik legizgalmasabb gazdasági terület.

A helyi szinten változatos formákban realizálódó energiaátállás mögött többnyire globális folyamatok és minták állnak, ezért megnéztük, melyek lehetnek 2026 legfontosabb nagy trendjei az energiapiacokon, és hogy mi várható az elemzők szerint idén az energetikában. Az alábbiakban ezekből a prognózisokból szemezgettünk felsorolásszerűen, a teljesség igénye nélkül.