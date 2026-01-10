Ettől a szektortól függ majd az AI-verseny következő szakasza

Ahogy Albert O. Hirschman a National Power and the Structure of Foreign Trade című könyvében érvelt, egy gazdaság valódi ereje abban rejlik, mennyire képes kezelni az iparágait érintő szűk keresztmetszeteket. Az AI-ökoszisztémában az Egyesült Államok a chiptervezésben meglévő fölényét használja ki azzal, hogy stratégiailag korlátozza a Kínába irányuló exportot, míg Kína az Egyesült Államokra gyakorol nyomást azáltal, hogy ellenőrzése alatt tartja a chipek, az elektromágnesek és más fejlett technológiai alkatrészek gyártásához szükséges ritkaföldfémeket.
Ahogy azonban az AI-iparág mérete és számítási kapacitás iránti igénye növekszik, a szűk keresztmetszet a chipekről a villamos energiára helyeződik át, hiszen a világ összes adatközpontja sem ér semmit, ha nem áll rendelkezésre folyamatos, megfizethető energia. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint
2030-ra a tervezett globális adatközpont-kapacitás mintegy 20%-a kerülhet veszélybe a hálózatok szűk keresztmetszete és csatlakozási várólisták miatt.
