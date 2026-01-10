  • Megjelenítés
Figyelem, autósok! Friss térképen látható, merre lehet hófúvásokra számítani
Figyelem, autósok! Friss térképen látható, merre lehet hófúvásokra számítani

Portfolio
A HungaroMet Zrt. friss animációt hozott nyilvánosságra, melyen jól követhető, hol kell számítani hófúvásra holnap éjfélig.

Az elmúlt napok hideg időjárása után még nem tömörödött a lehullott nagy mennyiségű hó eléggé, így a megélénkülő szél jelentős hótorlaszokat tud építeni. Január 9-én sok felé friss porhó hullott, ami újabb réteget képez. Vasárnapig további hózáporok várhatóak, ez tovább növeli a réteg vastagságát.

Szombaton késő délutántól a hidegadvekció hatására egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északi, északnyugati szél. A HungaroMet szerint

több felé hófúvásokra is számítani lehet.

Először északkeleten, majd a Dunántúlon növekszik meg a hófúvás esélye. Később, az éjszaka folyamán mérséklődni fog a légmozgás, de vasárnap napközben újra megerősödik a szél. Nehéz közlekedési körülményekre a Dunántúl-középhegységben lehet számítani, itt növekszik a hófúvás esélye. A magasabb területeken szintén nagyobb esély van arra, hogy az erős szél hordani fogja a havat, torlaszokat épít belőle. A helyzet hétfőre aztán ismét mérséklődni fog, de lehetnek olyan országrészek, ahol továbbra is számítani lehet élénk légmozgásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

