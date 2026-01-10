  • Megjelenítés
FONTOS Egymás után buknak el Oroszország szövetségesei – Miért dörzsölheti mégis a tenyerét Putyin?
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat

Az ország nagy részén változékony idő várható: havazás, erős szél és fagypont körüli hőmérséklet jellemzi majd a napot. A reggeli csapadékzóna átvonulása után átmeneti nyugalom következik, estétől azonban észak felől újabb hidegfront érkezik - írja friss Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.

Az időjárást a nap nagy részében kiterjedt, vastag felhőtakaró határozza meg, így többnyire borult vagy erősen felhős lesz az ég. Csak rövidebb időszakokra szakadozhat fel a felhőzet.

A levegő páratartalma helyenként magas marad, a reggeli órákban zúzmarás ködfoltok is kialakulhatnak.

A hajnali órákban érkezett csapadékrendszer havazást és helyenként ónos esőt hozott, de várhatóan a délelőtt folyamán elhagyja az ország délnyugati és déli tájait. Ezt követően a késő délutáni órákig viszonylag nyugodt, eseménytelenebb időre lehet számítani.

Estétől, késő estétől azonban ismét mozgalmasabbá válik az időjárás.

Észak felől újabb hidegfront éri el az országot, amely többfelé havazást és hózáporokat okozhat. A front átvonulása nyomán a szél fokozatosan északnyugatira, majd északira fordul, és főként a Dunántúlon, illetve a Zemplén térségében erősen viharossá fokozódhat. Ezeken a területeken hófúvások kialakulására is készülni kell.

A nappali csúcshőmérséklet területi eloszlása jelentős különbségeket mutat: a leghidegebb tájakon akár mínusz 8 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg a legenyhébb körzetekben plusz 1 fok közeli maximum értékekre van kilátás.

A meteorológiai szolgálat felhívták a figyelmet arra is, hogy szombat reggelig a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun déli részén ismét előfordulhat csapadék: havazás, ónos eső. Az ónos eső miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében.

veszélyjelzés HungaroMet
Forrás: HungaroMet
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

