Friss kutatás bizonyítja: végre kiderült, mi lehet a hosszú élet titka
Friss kutatás bizonyítja: végre kiderült, mi lehet a hosszú élet titka

Portfolio
Amerikai kutatók egy nagyszabású országos adatbázis alapján vizsgálták, hogyan befolyásolják az életmódbeli tényezők a várható élettartamot az Egyesült Államokban - jelentette a Science Daily.

A vizsgálatban az Egyesült Államok megyéire lebontott élettartam-adatokat vetették össze a járványügyi központ (CDC) 2019 és 2025 között gyűjtött felméréseivel. Így tudták elemezni, hogy az egyes életmódbeli szokások milyen mértékben kapcsolódnak a hosszabb vagy rövidebb életkilátásokhoz. Az elemzés során az alvás hatása kiemelkedett a többi tényező közül. A pihenés szorosabb összefüggést mutatott a várható élettartammal, mint az étrend, a testmozgás vagy a társas elszigeteltség. Egyedül a dohányzás bizonyult erősebb befolyásoló tényezőnek.

Nem számítottam ilyen erős korrelációra. Mindig is tudtuk, hogy az alvás fontos, de ez a kutatás valóban rávilágít erre: mindenkinek törekednie kellene a napi hét-kilenc óra alvásra

– mondta Andrew McHill, az Oregon Egészség- és Tudományegyetem docense, a kutatás vezető szerzője.

Bár a szakemberek régóta tisztában vannak az alvás egészségügyi jelentőségével, a szerzőket meglepte, hogy az alváshiány az étrend és a testmozgás hatását is felülmúlta az élettartam előrejelzésében. Korábbi tanulmányok már kimutatták a rossz alvás és a korai halálozás kockázata közötti kapcsolatot, ám

ez az első kutatás, amely évről évre, az összes amerikai államban nyomon követte az összefüggést.

A kutatók a CDC meghatározását használták, amely szerint a megfelelő alvás legalább hét óra pihenést jelent éjszakánként. Az adatok szinte minden államban és minden vizsgált évben egyértelmű kapcsolatot mutattak az alvás hossza és a várható élettartam között.

A tanulmány nem vizsgálta részletesen a jelenség mögötti biológiai okokat, McHill azonban rámutatott, hogy az alvás meghatározó szerepet játszik a szív egészségében, az immunrendszer működésében és az agyi teljesítményben.

A kutatás azt mutatja, hogy az alvást legalább annyira fontosnak kellene tartanunk, mint az étrendet vagy a testmozgást

– hangsúlyozta. „Sokszor úgy gondolunk az alvásra, mint valamire, amit félre lehet tenni, és majd hétvégén bepótolunk. A jó éjszakai alvás nemcsak a közérzetünket javítja, hanem az életünket is meghosszabbíthatja.”

Címlapkép forrása: Shutterstock

