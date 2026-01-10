Friss kutatás bizonyítja: végre kiderült, mi lehet a hosszú élet titka

A vizsgálatban az Egyesült Államok megyéire lebontott élettartam-adatokat vetették össze a járványügyi központ (CDC) 2019 és 2025 között gyűjtött felméréseivel. Így tudták elemezni, hogy az egyes életmódbeli szokások milyen mértékben kapcsolódnak a hosszabb vagy rövidebb életkilátásokhoz. Az elemzés során az alvás hatása kiemelkedett a többi tényező közül. A pihenés szorosabb összefüggést mutatott a várható élettartammal, mint az étrend, a testmozgás vagy a társas elszigeteltség. Egyedül a dohányzás bizonyult erősebb befolyásoló tényezőnek.
Nem számítottam ilyen erős korrelációra. Mindig is tudtuk, hogy az alvás fontos, de ez a kutatás valóban rávilágít erre: mindenkinek törekednie kellene a napi hét-kilenc óra alvásra
– mondta Andrew McHill, az Oregon Egészség- és Tudományegyetem docense, a kutatás vezető szerzője.
Bár a szakemberek régóta tisztában vannak az alvás egészségügyi jelentőségével, a szerzőket meglepte, hogy az alváshiány az étrend és a testmozgás hatását is felülmúlta az élettartam előrejelzésében. Korábbi tanulmányok már kimutatták a rossz alvás és a korai halálozás kockázata közötti kapcsolatot, ám
ez az első kutatás, amely évről évre, az összes amerikai államban nyomon követte az összefüggést.
A kutatók a CDC meghatározását használták, amely szerint a megfelelő alvás legalább hét óra pihenést jelent éjszakánként. Az adatok szinte minden államban és minden vizsgált évben egyértelmű kapcsolatot mutattak az alvás hossza és a várható élettartam között.
A tanulmány nem vizsgálta részletesen a jelenség mögötti biológiai okokat, McHill azonban rámutatott, hogy az alvás meghatározó szerepet játszik a szív egészségében, az immunrendszer működésében és az agyi teljesítményben.
A kutatás azt mutatja, hogy az alvást legalább annyira fontosnak kellene tartanunk, mint az étrendet vagy a testmozgást
– hangsúlyozta. „Sokszor úgy gondolunk az alvásra, mint valamire, amit félre lehet tenni, és majd hétvégén bepótolunk. A jó éjszakai alvás nemcsak a közérzetünket javítja, hanem az életünket is meghosszabbíthatja.”
Címlapkép forrása: Shutterstock
