Hármas környezeti kihívással kell megküzdenie a bolygónknak – Hogyan lehet ebből kiút?

A környezeti kilátásokról szóló, novemberben megjelent OECD-jelentés hármas planetáris válságra, az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleség csökkenésére és a szennyezésre összpontosít. Az elemzés célja e hármas válság főbb mozgatórugóinak, valamint a három kihívás közötti főbb biofizikai összefüggéseknek és szakpolitikai interakcióknak a feltárása. A jelentés megvizsgálja, hogy ezeket a kölcsönhatásokat jelenleg hogyan kezelik a szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában.
A jelentés keretében végzett modellezési munka kvantitatív módon 2050-ig meghatározza a jelenlegi társadalmi-gazdasági és környezeti trendek következményeit az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleség csökkenésére és a szennyezésre, továbbá értékeli, hogy az integrált szakpolitikai válaszok miképpen tudnák hatékonyabban kezelni a hármas bolygókrízist.
Egymással összekapcsolódó kihívások
A hármas válság egyes elemei egymással összefüggő globális kihívást jelentenek, amelyek egyre növekvő veszélyt hordoznak a környezeti fenntarthatóságra, az emberi egészségre és jólétre. Az elemzés szerint ez a három környezeti kérdés összetett visszacsatolási hurkokon keresztül kapcsolódik egymáshoz, amelyek felerősíthetik (vagy esetenként gyengíthetik) a kumulatív hatásokat, miközben akár új lehetőségek adódnak integrált szakpolitikai megoldásokra. Például az éghajlatváltozás és a szennyezés egyaránt hozzájárul a mért biológiai sokféleség csökkenésének csaknem 14-14%-ához, a szárazföldi és tengeri területek használatának változásai (30%), a természeti erőforrások közvetlen kiaknázása (23%), az invazív idegen fajok (11%) és egyéb emberi zavarások (9%) mellett.
- A hőmérséklet emelkedése, az alacsony páratartalom és a csapadékcsökkenés együttesen meghosszabbítja a melegebb és szárazabb évszakokat, ami növeli a tűzvészek kockázatát, ez pedig egyes régiókban az élőhelyek romlásához és elvesztéséhez vezethet. A melegebb éghajlat növeli az olyan szélsőséges időjárási események kockázatát is, mint az árvizek, amelyek kiömlésekhez, szivárgásokhoz és a szennyező anyagok, például a műanyaghulladékok környezetbe való kibocsátásához vezethetnek.
- A szennyezés viszont ronthatja a természetes élőhelyek állapotát és kedvezőtlenül befolyásolhatja a biológiai sokféleséget; továbbá egyes szennyező anyagok hatással vannak az éghajlatra (hűtőként vagy felmelegedést fokozó tényezőként).
- A természetes élőhelyek elvesztése és romlása ezenközben veszélyeztetheti az olyan fontos ökoszisztéma-szabályozó szolgáltatásokat, mint a szén-dioxid-megkötés és az eróziókorlátozás, amelyek kulcsfontosságúak az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás szempontjából.
Az OECD környezet-gazdasági modellezést alkalmaz a szakpolitikai döntések alátámasztására, megbízható adatokon és nemzetközileg elismert tudományos módszereken alapuló kvantitatív bizonyítékokkal. A modellezés célja, hogy segítse a kormányokat a legkisebb költségű szakpolitikák és azok kombinációjának meghatározásában egy sor környezetvédelmi kérdésben, beleértve az éghajlatváltozás mérséklését, az energiapolitikát, a kültéri légszennyezést, az erőforrás-hatékonyságot és az átállást a körforgásos gazdaságra.
A fő modellezési eszköz az ENV-Linkages, egy dinamikus számítási általános egyensúlyi (CGE) modell, amely az OECD GREEN modell utódja. Az ENV-Linkages az ENV Growth segítségével kapott hosszú távú makrogazdasági előrejelzésekre támaszkodik. Az ENV-Linkages és az ENV-Growth egymással összhangban vannak, és teljes mértékben megfelelnek az OECD hivatalos hosszú távú gazdasági növekedési előrejelzéseinek. A modellezés az OECD környezeti és tematikus kilátásainak gerincét képezi. A modellezéssel foglalkozó szakértők számos hatásos tematikus kilátást készítettek, amelyek témái a műanyagtól a nyersanyag erőforrásokig terjednek.
Az OECD környezeti kilátásokkal foglalkozó elemzései (ezekből korábban már kettő jelent meg) rendszeres kitekintést nyújtanak a hosszú távú gazdasági és környezeti trendekről, valamint szimulációkat a legfontosabb kihívások kezelésére irányuló szakpolitikai intézkedésekről. Az OECD szisztematikusan vizsgálja a környezetre nehezedő terheléseket, mint például a fogyasztás, a népesség, a globalizáció és az urbanizáció; a környezeti hatásokat, mint például az éghajlatváltozás, a levegőszennyezés, a vízszennyezés, a biológiai sokféleség csökkenése és a hulladékgazdálkodási kérdések; valamint az ágazati szakpolitikai válaszokat a mezőgazdaság, a közlekedés, az energia és az ipar területén.
Mi várható 2050-re?
A globális népességnövekedés továbbra is jelentős hajtóereje a hármas planetáris válságnak. Az előrejelzések szerint a Föld népessége a 2020-as 7,8 milliárdról 2050-re 9,6 milliárdra nő, ami 0,7%-os éves növekedést jelent. Ezen túlmenően a globális GDP ugyanebben az időszakban várhatóan több mint megduplázódik, 126 ezer milliárd dollárról 283 ezer milliárdra nő, ami évi 2,7%-os növekedést mutat. Mindkét esetben jelentős eltérések vannak a régiók és országok közötti várható növekedésben.
A népesség és a jövedelem viszonylag gyors növekedése Ázsia, Latin-Amerika és Afrika nagy részén figyelhető meg. Az is igaz, hogy a demográfusok (akik nem szoktak nagyot tévedni) előrejelzése szerint 10-10,5 milliárd fő fölé már nem nő az emberiség lélekszáma.
A gazdasági növekedés egyértelműen hozzájárul az életszínvonal emeléséhez, a foglalkoztatáshoz és számos fejlesztési cél eléréséhez. A növekedés összetétele és a növekedés előmozdításához felhasznált inputok jelentős hatással lehetnek annak általános környezeti hatására. Az országok eltérő körülményei, a nagyon különböző gazdasági profilok és társadalmi-gazdasági növekedési előrejelzések azt mutatják, hogy a környezeti terhelések is jelentős mértékben eltérnek az egyes országokban. Hasonlóképpen, a gyorsan növekvő országok gyakran alacsony szintről indulnak, ezért a környezeti terhelés gyors növekedése nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy ez a terhelés magas szintre emelkedik.
Az OECD elemzése alapján számos globális tendencia rajzolódik ki. Az ágazati növekedési minták olyan kritikus terhelési pontokat tárnak fel, amelyek célzott szakpolitikai beavatkozást igényelnek. Globális szinten a jelenlegi szakpolitikák mellett
a mezőgazdaság és a földhasználat, valamint a vegyi anyagok gyártása és felhasználása tovább fogja növelni környezeti lábnyomát, bár lassabb ütemben, mint az általános gazdasági növekedés.
Ezen túlmenően a globális fosszilis tüzelőanyag-felhasználás várhatóan a 2020. évi 466 exajoules-ról 541 exajoules-re nő 2050-re, ami közvetlenül hatással van a környezetvédelmi célokra, és hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához, a légszennyezéshez, valamint közvetetten a biológiai sokféleség csökkenéséhez. Más gazdasági tevékenységek is különböző mértékben jelentős következményekkel járnak a környezeti terhelés szempontjából.
A fenntarthatatlan erőforrás-felhasználási minták azonnali szakpolitikai beavatkozásokat igényelnek. Az elsődleges nyersanyagok felhasználása globálisan körülbelül felével nőhet, a 2020-as 96 gigatonnáról 2050-re 145 gigatonnára. Az erőforrás-felhasználás növekedése rávilágít arra, hogy hatásosabb és gyorsabb előrelépésre van szükség az erőforrás-hatékonyság és a körforgásos gazdaság előmozdításában. Ezek a fenntarthatatlan termelési és fogyasztási minták elősegítik az éghajlatváltozást, a biológiai sokféleség csökkenését és a környezetszennyezést. Ha a jelenlegi szakpolitikák folytatódnak,
a globális átlaghőmérséklet 2050-re várhatóan 2,1 °C-kal fog emelkedni az iparosodás előtti szinthez képest.
Ez kaszkádszerű hatásokat fog kiváltani az ökoszisztémákban, a mezőgazdasági rendszerekben és az emberi településeken.
A legfontosabb biodiverzitási mutatók 2050-re várhatóan csökkenni fognak, ami arra utal, hogy a Kunming-Montreal globális biodiverzitási keret céljai valószínűleg nem teljesülnek. Például a szárazföldi átlagos fajgazdagsági index várhatóan tovább csökken (59,7-ről 56,5-re). Ez megfelel annak mintha több mint 4 millió négyzetkilométernyi (csaknem annyi, mint az EU tagállamainak összterülete) érintetlen élőhelyet alakítanának át olyan területté, ahol az összes eredeti faj már kipusztult.
A szennyezés olyan tendenciák keverékét jelenti, amelyek árnyalt szakpolitikai megközelítéseket igényelnek. Míg egyes légszennyező anyagok szintje várhatóan tovább csökken – a kén-dioxid-kibocsátás 2020 és 2050 között várhatóan 64%-kal csökken –, addig más szennyező anyagok, vegyszerek, de elsősorban a műanyaghulladékok egyre nagyobb kihívásokat jelentenek, mivel a globális kibocsátás a 2020-2050 közötti időszakban előreláthatólag csaknem kétharmadával nő.
Integrált megközelítés szükséges
Tekintettel az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a szennyezés alapvető mozgatórugóinak, terheléseinek és hatásainak összekapcsolt jellegére, logikusnak tűnhet, hogy az egyik kérdés megoldása hozzájárulna a többi kérdés megoldásához. Egy ügy megoldása önállóan lehetetlen, hiszen a jelentésben bemutatott szakpolitikai válaszok elemzése arra utal, hogy egy szempontra való rövidlátó összpontosítás nem megfelelően kezelt ellentmondásokhoz vezethet, mint például akár a megújuló energiaforrások terjedése és a védett területekre és a biológiai sokféleségre gyakorolt lehetséges negatív hatások között, és/vagy elszalasztott szinergialehetőségekhez, például a légszennyezés csökkentése és az éghajlatváltozás mérséklése között.
Ugyanakkor vannak alapvető szakpolitikai kölcsönös előnyök, különösen az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a szennyezés közös okainak kezelésére irányuló szakpolitikák esetében. Az OECD elemzése arra is egyértelműen rámutat, hogy az egy problémára irányuló intézkedések önmagukban nem lesznek elegendőek a hármas planetáris válság által jelentett rendszerszintű kihívások kezeléséhez. Elengedhetetlen, hogy a hatásos szakpolitikák foglalkozzanak ezen környezeti kihívások kiváltó okainak egymással összefüggő jellegével is, integrált keretek között, és nem pedig szétválasztott megközelítésekkel.
Hat szakpolitikai eszköz támogatja a megfelelő válaszok kidolgozását, ezekből három teremtheti meg az integrált szakpolitikai megközelítések alapját, amelyek együtt kezelik a három, bolygónkat érintő válságot és azok kiváltó okait és azok szinergiáit:
- A kutatási finanszírozás célzottabb felhasználásával és az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a szennyezés tudományos értékelési folyamatainak kihasználásával a kutatás és értékelés terén fennálló legfontosabb hiányosságok kezelése.
- E három globális kihívás közötti összefüggések figyelembevételének erősítése a multilaterális környezetvédelmi megállapodásokra vonatkozó nemzeti jelentéstételi keretekben. Ezen túlmenően, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség esetében alkalmazottakhoz hasonló, a szennyezés kezelésére irányuló nemzeti megközelítések kidolgozása segíthet a „vakfoltok” megelőzésében.
- A finanszírozás és az erőforrások elosztásának összehangolása a három, bolygónkat érintő válság által jelentett kihívások közös kezelése érdekében. A szinergiák előmozdíthatók az összefüggések beépítésével a multilaterális környezetvédelmi és fejlesztési finanszírozásba, a nemzeti költségvetési folyamatok felhasználásával a minisztériumok közötti együttműködés ösztönzésére, valamint a támogatási intézkedések jól célzott alkalmazásával.
Kiegészítésképpen, a tiszta energia, a nyersanyagforrások és az élelmiszerrendszerekre vonatkozó konkrét megfontolások hozzájárulhatnak a szinergiák fokozásához és az ellentmondások kockázatainak minimalizálásához, miközben foglalkoznak a társadalmi és elosztási kérdésekkel is, mint például a munkahelyek és jövedelmek elvesztése, a megfizethetőség, valamint az élelmiszerhez és energiához való hozzáférés:
- A tiszta energiára való átállás nem szándékolt hatásainak jobb értékelése és kezelése annak érdekében, hogy a kedvezőtlen hatások a biológiai sokféleségre és a szennyezésre ne akadályozzák a megújuló energia terjedésének felgyorsítását. A területrendezés és a szabályozási eszközök, mint például az engedélyezés és a használatbavétel, valamint a hulladékok jobb kezelése segíthetnek korlátozni a megújuló energia terjedésének potenciális kedvezőtlen hatásait a biológiai sokféleségre és a szennyezéscsökkentési célokra.
- Átállás egy erőforrás-hatékonyabb és körforgásos gazdaságra, hogy kezelni lehessen az erőforrás-használat jelentős környezeti hatásait a bolygót érintő hármas válságra. Hatásosabb intézkedésekre van szükség az anyagok életciklusát tekintve egészében, beleértve a körforgásos gazdaság más szakpolitikai területeken való általános alkalmazását, az erőforrás-intenzív ágazatokkal való szinergiák kiaknázását, az ösztönzők megerősítését és újbóli összehangolását, valamint a keresleti oldali beavatkozások kihasználását.
- Hatásos szakpolitikákra van szükség az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti lábnyomának csökkentése érdekében. Ez elengedhetetlen az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a mezőgazdasági földhasználat kiterjesztéséből és intenzívebbé válásából eredő ökoszisztéma-romlás mérséklése, valamint a tápanyag-szennyezés csökkentése szempontjából. Ajánlott, hogy a kormányok megfontolják a különböző szabályozások és védintézkedések felülvizsgálatát a kibocsátás csökkentése, az étrend megváltoztatása, valamint az élelmiszer-veszteség és -pazarlás csökkentése céljából.
A hármas bolygókrízis kezeléséhez elengedhetetlen az ambiciózus szakpolitikai tervek megvalósítása. A „megvalósítási szakadék” azt jelenti, hogy bár a különböző dimenziók közötti szinergiák és ellentmondások jól lefedhetők a szakpolitikák kialakításában, a valóságban ezek elhalványulhatnak. Ezért különös figyelemmel kell a szinergikus megközelítések hatékony megvalósítása felé fordulni.
Vannak olyan kulcsfontosságú, több területet átfogó mechanizmusok, amelyek segíthetnek a szinergiák megvalósításában és az ellentmondások kezelésében a gyakorlatban. Ezek a következők lehetnek:
- a minisztériumokon belüli és minisztériumok közötti koordináció javított mechanizmusai,
- a szakpolitikák és projektek környezeti értékelésére szolgáló eszközök,
- valamint a különböző szakpolitikák összehangolása.
Ezek együttesen segíthetnek a tervezés korai szakaszában előre látni a több szinten jelentkező hatásokat.
Az OECD számos gyakorlati eszközt is azonosít a koordináltabb, integráltabb és hatékonyabb szakpolitikai válaszok támogatására. Ha erős a politikai akarat, valamint a megelőzés és az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva, ezeket jól alkalmazzuk, akkor hiteltelenné válhatnak az összeomlással és apokaliptikus jövőképekkel riogató forgatókönyvek.
A kitűnő elemzések, magasszintű tudományos megközelítések ellenére is csak nagyon lassan változtatnak a kormányok a jelenlegi nagyon kaotikus geopolitikai helyzetben a globális hármas krízis megoldása érdekében,
mert a háborútól, egy újabb világháborútól tartanak, pedig az már folyik, csak éppen mi folytatjuk a természet, azaz a saját erőforrásaink ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
