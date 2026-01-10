  • Megjelenítés
Helycsere a világ legnagyobb gazdaságainak listáján: előzött a feltörekvő nagyhatalom, de még hosszú az út
Gazdaság

Helycsere a világ legnagyobb gazdaságainak listáján: előzött a feltörekvő nagyhatalom, de még hosszú az út

Portfolio
India az új évet jelképes győzelemmel kezdte: nominális bruttó hazai termék alapján megelőzte Japánt, így a világ negyedik legnagyobb gazdaságává lépett elő - tudósított a South China Morning Post.

A mérföldkő egyszerre váltott ki nemzeti büszkeséget Újdelhiben és lelkesedést az üzleti körökben. Az ünneplés mögött azonban ott a kérdés: képes-e a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdasága tartósan fenntartani ezt a lendületet, és széles körű jólétté formálni? Közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a GDP-növekedés önmagában nem teremt munkahelyeket,

nem emeli automatikusan a jövedelmeket, és nem csökkenti az egyenlőtlenségeket egy több mint 1,4 milliárd lakosú országban.

A következő nagy feladat a növekedési ütem fenntartása, valamint az adó-, a munkaügyi és a külföldi befektetési szabályok további reformja. Csak így válhat a statisztikai siker kézzelfogható előnyökké a fiatal, ám jelentős részben még mindig szegénységben élő lakosság számára. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy India demográfiai előnye – a lakosság több mint egynegyede 10 és 26 év közötti – könnyen teherré válhat, ha a növekedés nem teremt elég jól fizető munkahelyet. Az ország gazdasági főtanácsadója, V. Anantha Nageswaran szerint a következő évtizedben évente legalább 8 millió új állást kell létrehozni ahhoz, hogy India teljesíteni tudja célját, és 2047-re fejlett országgá váljon.

Bár India várhatóan továbbra is a G20 leggyorsabban növekvő gazdasága marad, az egy főre jutó GDP 2024-ben mindössze mintegy 2700 dollár volt. Ez nagyjából a most megelőzött japán érték tizenkettedének felel meg.

Indiának gyorsabban és hosszabb időn át kell növekednie

– hangsúlyozta N. R. Bhanumurthy, a Madrasi Közgazdasági Iskola igazgatója, hozzátéve, hogy a potenciális növekedési ütemnek "legalább 7,5 százalékosnak kellene lennie".

A Világbank idénre 6,5 százalékos növekedést vár, a Moody's pedig hasonló ütemet prognosztizál legalább 2027-ig. A külső nyomás – különösen Washington tavaly bevezetett, akár 50 százalékos importvámjai – tovább erősítette India reformtörekvéseit. A kormány az áruk és szolgáltatások adórendszerének észszerűsítésébe kezdett, és új munkaügyi törvényeket vezet be, amelyek rugalmasabbá teszik a foglalkoztatást. A Modi-kabinet teljesen megnyitotta a biztosítási szektort a külföldi befektetők előtt, és felülvizsgálja azokat a vámszabályokat is, amelyek eddig hátrányosan érintették a hazai gyártókat.

A multinacionális cégek reagáltak a változásokra. A pandémia óta bevezetett pénzügyi ösztönzők olyan nagy gyártókat vonzottak, mint az Apple és beszállítói, akik jelentősen felfuttatták az iPhone-gyártást Indiában. Ennek ellenére a feldolgozóipar még mindig csupán a GDP 16–17 százalékát adja, szemben a kelet-ázsiai 20–25 százalékos átlaggal. A mezőgazdaság továbbra is India legnagyobb foglalkoztató ágazata, ám a termelékenység alacsony. A munkavállalók közel fele a mezőgazdaságtól függ, miközben a terméshozamok gyakran csak a felét érik el a fejlettebb gazdaságok szintjének.

Közgazdászok hangsúlyozzák, hogy a puszta növekedés nem elegendő az egyenlőtlenségi szakadék áthidalásához mélyreható egészségügyi, oktatási és humántőke-beruházások nélkül.

A vidéki és a városi térségek között továbbra is jelentős eltérések figyelhetők meg a minőségi oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben, még akkor is, ha a kormányzati programok fokozatosan javítanak a helyzeten.

Címlapkép forrása: Abeer Khan/Bloomberg via Getty Images

