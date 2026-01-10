  • Megjelenítés
Hiába Trump nagy terve, az amerikai olajipari óriás pesszimista
A Financial Times számolt be arról, hogy Darren Woods, az amerikai ExxonMobile olajóriás vezérigazgatója visszautasítja az amerikai elnök felhívását.

Donald Trump amerikai elnök a Venezuelában végrehajtott gyors katonai akciót követően arra biztatja az amerikai olajipari vállalatokat, hogy dollármilliárdokat fektessenek be a dél-amerikai országban. Az ExxonMobile ugyanakkor úgy látja, hogy jelen helyzetben ez egyáltalán nem aktuális. Az energiaipari vállalat szerint az ország továbbra is „befektetésre alkalmatlan” és jelentős változásokra lenne szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon. Néhány cégóriás optimista hangot ütött meg az amerikai elnök szavai után, de ezzel szemben Darren Woods már nem ennyire bizakodó.

Ha megnézzük a Venezuelában ma érvényben lévő jogi és kereskedelmi kereteket, az ma befektetésre alkalmatlan. Jelentős változtatásokat kell végrehajtani ezekben a kereskedelmi keretekben, a jogrendszerben, tartós befektetési védelmet kell biztosítani, és meg kell változtatni az ország szénhidrogén-törvényeit

– mondta a vezérigazgató Trumpnak a pénteki találkozón, amelyen az Egysült Államok legfontosabb olajipari vállalatinak vezetői vettek részt.

Woods arra is hivatkozott, hogy az ExxonMobile az 1940-es évektől kezdve jelen volt Venezuelában, de az azóta eltelt évtizedekben két alkalommal is lefoglalták a vállalat vagyonát. Ezek a megjegyzések rávilágítanak arra, hogy hiába van meg az elnöki akarat arra, hogy nagyjából „100 milliárd dollárt” fektessenek be a cégek a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező országba, ez nem lesz könnyű. Ugyanakkor nem teljesen elveszett az elképzelés, ugyanis a megbeszélést követően

több vállalat vezetője is optimistán nyilatkozott, így a Chevron, a Shell és a Repsol is nyitott a befektetésekre.

Ez néhány milliárd dollár tőke érkezését jelentheti, de elmaradhat az eredetileg tervezett nagyságrendtől.

Trump máris demonstrálja a hatalmát Venezuela olaja fölött

Címlapkép forrása: Bonnie Cash/UPI/Bloomberg via Getty Images

