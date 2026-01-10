Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon

A HungaroMet megjegyzi, hogy

-20 fok köré most csak néhol hűlhet le a levegő.

Nagyjából a 2000-es évek első feléig gyakran előfordult -20 fok alatti hőmérséklet, ezt követően azonban ezek az események megritkultak. 2009-ben és 2010-ben még nagyobb területen mértek -20 fok alatti hőmérsékletet, de ez ezt követő években csak a fagyzugokban fordult elő ilyen hideg, és az sem minden évben. Általában -10 és -20 fok között alakult a legalacsonyabb téli hőmérséklet, és az is leginkább csak lokálisan fordult elő.

Forrás: HungaroMet

Címlapkép forrása: Portfolio