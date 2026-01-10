  • Megjelenítés
Újabb hidegfront éri el Magyarországot, elkezdett befagyni a Balaton – Híreink a hóhelyzetről szombaton
Gazdaság

Újabb hidegfront éri el Magyarországot, elkezdett befagyni a Balaton – Híreink a hóhelyzetről szombaton

Portfolio
Több centiméter vastag jégréteg alakult ki a Balatonon, de egyelőre tilos és életveszélyes rámenni. Hamarosan újabb hidegfront éri el Magyarországot, ez havazást és hózáporokat is hozhat. Észak felől újabb hidegfront éri el az országot, amely többfelé havazást és hózáporokat okozhat. A front átvonulása nyomán a szél fokozatosan északnyugatira, majd északira fordul, és főként a Dunántúlon, illetve a Zemplén térségében erősen viharossá fokozódhat. Ezeken a területeken hófúvások kialakulására is készülni kell. Cikkünk folyamatosan frissül a hóhelyzet legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint az ország több térségében is kedvezőtlen közlekedési körülmények várhatók szombat éjfélig. A havazás, az ónos eső és az erős szél jelentősen megnehezítheti a közlekedést - írja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.

Tovább a cikkhez
Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon
Megosztás

Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat

Az ország nagy részén változékony idő várható: havazás, erős szél és fagypont körüli hőmérséklet jellemzi majd a napot. A reggeli csapadékzóna átvonulása után átmeneti nyugalom következik, estétől azonban észak felől újabb hidegfront érkezik - írja friss Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.

Tovább a cikkhez
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Megosztás

Rég nem látott, extrém hóhelyzet: mutatjuk, mit okozott a havazás

A héten egy mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amely a sarkvidéki eredetű hideg légtömegekkel találkozva hétfőtől szerdáig, három hullámban kiadós havazást hozott az országban. Pénteken, ugyan már nem országos kiterjedéssel, de újabb csapadékzóna érte el hazánkat, amely többfelé hozott havazást, illetve ónos esőt is. Utóbbi miatt pénteken a piros riasztást is kiadta a meteorológiai szolgálat Somogy, Zala és Baranya vármegyére. Az elmúlt évek enyhe teleit követően a jelenlegi, rendkívülinek mondható hóhelyzet az internetes keresésekben is meglátszik. A Google Trends adatai segítségével megnéztük, mire kerestek rá leginkább az emberek az évtized legnagyobb havazásával kapcsolatban.

Tovább a cikkhez
Rég nem látott, extrém hóhelyzet: mutatjuk, mit okozott a havazás
Megosztás

Újabb hidegfront éri el Magyarországot, elkezdett befagyni a Balaton – Híreink a hóhelyzetről szombaton

Rég nem látott kemény tél érte el Magyarországot, amely már napok óta erős fagyokat, illet havazást, hózáporokat jelent. A folyamatosan frissülő hírfolyamunkban az időjárás mellett az útviszonyokat is folyamatosan figyelemmel követjük.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos adat jött ma - Így reagálnak a tőzsdék
Sokkoló kijelentés: Putyin lehet a következő elnök, akit elrabolnak?
Megkongatta a vészharangot a balatoni polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility