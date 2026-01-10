  • Megjelenítés
Volgográdi olajraktár gyulladt ki ukrán dróncsapás miatt
Volgográdi olajraktár gyulladt ki ukrán dróncsapás miatt

Ukrán dróncsapás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Volgográd megye déli részén, az Oktjabrszkij járásban – közölték a helyi hatóságok szombaton.

Andrej Bocsarov kormányzó a regionális adminisztráció Telegram-csatornáján közölte, hogy

eddig nem jelentettek áldozatokat, de a környéken élőket szükség esetén evakuálni kell.

Az ukrán hadsereg szombaton megerősítette, hogy az éjszaka folyamán csapást mért a Zsutovszkaja településen található olajraktárra.

Ukrajna az elmúlt hónapokban rendszeresen támadja Oroszország energetikai infrastruktúráját, hogy akadályozza Moszkva háborús erőfeszítéseinek és katonai műveleteinek finanszírozását.

Az orosz védelmi minisztérium szombati közleménye szerint a légvédelem reggel nyolc óráig 67 ukrán drónt semmisített meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

