Volgográdi olajraktár gyulladt ki ukrán dróncsapás miatt

Andrej Bocsarov kormányzó a regionális adminisztráció Telegram-csatornáján közölte, hogy
eddig nem jelentettek áldozatokat, de a környéken élőket szükség esetén evakuálni kell.
Az ukrán hadsereg szombaton megerősítette, hogy az éjszaka folyamán csapást mért a Zsutovszkaja településen található olajraktárra.
Ukrajna az elmúlt hónapokban rendszeresen támadja Oroszország energetikai infrastruktúráját, hogy akadályozza Moszkva háborús erőfeszítéseinek és katonai műveleteinek finanszírozását.
Az orosz védelmi minisztérium szombati közleménye szerint a légvédelem reggel nyolc óráig 67 ukrán drónt semmisített meg.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
