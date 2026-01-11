  • Megjelenítés
Dermesztő hideget mértek, mínusz 20 fok is volt Magyarországon

Portfolio
Bár új szezonrekord nem született, azért a magunk mögött hagyott éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet, a top tízes listán pedig ezúttal is a negatív 20-asok uralkodnak - írja közösségi oldalán a HungaroMet.

A HungaroMet közlése szerint múlt éjjel az alábbi településeken mérték a leghidegebb hőértékeket:

Szikszó Vízmű: −20,8 °C; Edelény: −20,6 °C; Gagybátor: −20,6 °C; Nyíregyháza repülőtér (észak): −20,6 °C; Nyírtass: −20,6 °C; Buj Nádastótanya: −20,4 °C; Bánréve: −20,3 °C; Taktakenéz külterület: −20,0 °C; Tiszavasvári külterület: −19,9 °C; Hidasnémeti: −18,9 °C.

Reggelre valamelyest enyhült a hideg, de a legfrissebb adatok szerint az ország északkeleti térségében még mindig jócskán -10 fok alatt van a hőmérséklet,

az alábbi képen mutatjuk az aktuális helyzetet:

