Friss időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt, nem tágít a tél

Az ország nagy részén derült, napos idővel indul a reggel, ugyanakkor a délkeleti tájakon több felhőre, borultabb égképre lehet számítani. A délelőtti órákban észak felől fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet. A nap folyamán felhőátvonulások várhatók: délnyugaton több, északkeleten kevesebb napsütés valószínű.

Az északkeleti országrészben futó jellegű hózáporok is kialakulhatnak.

A hajnali és reggeli órákban a Dunántúlon, valamint a Dunakanyarban és Budapest térségében kiterjedt hófúvás nehezítheti a közlekedést az élénk, erős széllökések miatt. A nap során országszerte megmarad az élénk, sokfelé erős északnyugati szél, amely helyenként elérheti a 60–65 kilométer/órás sebességet. A hegyvidéki területeken ennél is erősebb széllökések fordulhatnak elő. A szél széles körben alakíthat ki, elsősorban alacsony szintű hófúvást.

Különös figyelmet érdemel a Dunántúli-középhegység és tágabb térsége, ahol intenzívebb hófúvás is kialakulhat.

A meteorológiai szolgálat hófúvás miatt narancs riasztást adott ki Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyére. Megjegyezték, a légmozgás az esti órákban kezd fokozatosan csillapodni, de a szél hétfő hajnalban is képes lehet a hó mozgatására bizonyos területeken.

A HungaroMet tájékoztatása szerint extrém hideg is előfordulhat még Magyarországon. Ma reggel északkeleten (kiemelten Szabolcsban) nagyobb területen is -15 fok alatt alakul a minimum hőmérséklet, egy-egy helyen -20 fok közeli értékek is előfordulhatnak. Estétől főként délnyugaton csökkenhet -15 fok alá a hőmérséklet.

