Jön a nagy fordulat az időjárásban

A zord periódus utolsó napjai következnek vasárnap és hétfőn, majd a magasban ugrásszerűen, síkvidéken komótosan emelkedni fog a hőmérséklet a hét során - írja közösségi oldalán a szervezet.

A kontinens feletti légáramlatok megszokottan nyugatias komponense gyenge, inkább az észak-déli mozgások dominálnak (ez összefüggésben lehet a poláris örvény korábbi meggyengülésével, amely a légköri képződmények kelet-nyugati mozgását biztosítja).

Mivel a meleg levegő tisztán északnak, a hideg pedig ugyanígy délnek tud nyomulni, rövid idő alatt nagyon drasztikus hőmérséklet-változások mehetnek végbe.

A magasabb hőmérsékletű levegő könnyebb, mint az alacsonyabb - ezért az előbbi felsiklik az utóbbira, és ez a helyzet, ha nincs jó átkeverő mechanizmus, akkor tartósan meg is marad. A melegedés ezért a hegyekben előbb és jobban érződik, a Kárpát-medence alján pedig erőteljes légmozgás és elegendően erős napsugárzás híján korlátozottan megy végbe.

Mindennek eredményeképpen az 1500-2000 méter magas hegyekben a hét közepére 15-20 (!) fokot melegedhet az idő. A Kárpát-medence nagy részén a szokásos hidegpárna alakulhat ki, főként annak északi részén nagyon erős hőmérsékleti inverzióval (a hőmérséklet nő a magassággal).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images