Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap
Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap reggel. Veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A hétvégén hideg északnyugati légáramlás érkezik hazánkba, amely jelentősen rontja a hőérzetet, de jövő keddtől fordulat jöhet az időjárásban, elindul a melegedés, a magas hegyekben akár 15-20 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Percről percre követjük az eseményeket.
Jön a nagy fordulat az időjárásban

Jelentős melegedés várható a következő napokban, jövő keddtől a hőmérséklet komótos emelkedése lesz meghatározó, de a magasban ugrásszerűen akár 15-20 fokkal is melegebbé válhat az idő - tájékoztatott a Weather on Maps.

Jön a nagy fordulat az időjárásban
Friss időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt, nem tágít a tél

A hétvégén hideg északnyugati légáramlás érkezik hazánkba, amely jelentősen rontja a hőérzetet, és többfelé hófúvást okoz. A szél helyenként viharossá fokozódhat, a Dunántúli-középhegység térségében pedig különösen erős hófúvásra kell készülni - írja a HungaroMet Facebook-oldalán.

Friss időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt, nem tágít a tél

