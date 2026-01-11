Rejtélyes egészségügyi probléma az űrállomáson: előrehozzák a négy űrhajós hazatérését

Az űrügynökség január 8-án jelentette be, hogy a küldetés az eredetileg tervezettnél korábban ér véget.
Ennek oka, hogy az egyik személyzeti tag egészségi állapotát folyamatosan figyelik.
Az érintett űrhajós állapota stabil, további részleteket azonban az orvosi adatvédelmi szabályok miatt nem hoznak nyilvánosságra.
Zena Cardman és Mike Fincke NASA-űrhajósok, Jui Kimija japán (JAXA) asztronauta, valamint Oleg Platonov orosz (Roszkoszmosz) űrhajós várhatóan január 15-én, csütörtökön hajnali 3 óra 40 perc körül tér vissza a Földre, Kalifornia partjainál.
A küldetésirányítók folyamatosan figyelik a mentési terület körülményeit, mivel a leválás időpontja az űrhajó és a mentőcsapat készenlététől, valamint az időjárástól és a tenger állapotától is függ. A pontos leszállási időpontot és helyszínt a leváláshoz közeledve határozzák meg.
A NASA élőben közvetíti az eseményeket: a zsilipzárást január 14-én 15:30-tól, a leválást 17 órától, a visszatérést pedig január 15-én hajnali 2:15-től lehet követni. A leszállást követően 5:45-kor sajtótájékoztatót tartanak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Venezuela csak a kezdet? Meddig mehet el Trump?
Ian Bremmer írása.
Hófúvások nehezítik a közlekedést, több útszakaszt lezártak az országban
Óvatosnak kell lenni.
Svédország masszív katonai beruházást jelentett be
Civil objektumok védelmére.
Ukrajna áramhálózatát támadták az oroszok, több régióba összeomlott a szolgáltatás
A fővárosi energiaellátás is nehéz helyzetben van.
Trump katonai csapást fontolgat a közel-keleti ország ellen, ahol már 500-an meghaltak az utcai harcokban
Évek óta nem voltak ekkora tüntetések az országban.
Olyan javaslat érkezett, ami után iszonyú sok pénz jelenhet meg rengeteg magyar bankszámláján
Szinte mindenki jól járna vele.
Itt a térkép: nehéz órák várnak Magyarországra!
Több megyére is kiadták a figyelmeztetést.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.