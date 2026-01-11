  • Megjelenítés
Rejtélyes egészségügyi probléma az űrállomáson: előrehozzák a négy űrhajós hazatérését
A NASA és a SpaceX január 14-én, szerdán tervezi a Crew-11 küldetés űrhajójának leválását a Nemzetközi Űrállomásról, feltéve, hogy az időjárási körülmények megfelelőek lesznek - áll a NASA honlapján.

Az űrügynökség január 8-án jelentette be, hogy a küldetés az eredetileg tervezettnél korábban ér véget.

Ennek oka, hogy az egyik személyzeti tag egészségi állapotát folyamatosan figyelik.

Az érintett űrhajós állapota stabil, további részleteket azonban az orvosi adatvédelmi szabályok miatt nem hoznak nyilvánosságra.

Zena Cardman és Mike Fincke NASA-űrhajósok, Jui Kimija japán (JAXA) asztronauta, valamint Oleg Platonov orosz (Roszkoszmosz) űrhajós várhatóan január 15-én, csütörtökön hajnali 3 óra 40 perc körül tér vissza a Földre, Kalifornia partjainál.

A küldetésirányítók folyamatosan figyelik a mentési terület körülményeit, mivel a leválás időpontja az űrhajó és a mentőcsapat készenlététől, valamint az időjárástól és a tenger állapotától is függ. A pontos leszállási időpontot és helyszínt a leváláshoz közeledve határozzák meg.

A NASA élőben közvetíti az eseményeket: a zsilipzárást január 14-én 15:30-tól, a leválást 17 órától, a visszatérést pedig január 15-én hajnali 2:15-től lehet követni. A leszállást követően 5:45-kor sajtótájékoztatót tartanak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

