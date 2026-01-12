  • Megjelenítés
FONTOS Lázár János bejelentette: január 20-án jön az új KRESZ!
A Time Év Embere választása által kiváltott felzúdulás rámutatott a predikciós piacok korlátaira
A Time Év Embere választása által kiváltott felzúdulás rámutatott a predikciós piacok korlátaira

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
December elején a Time magazin az „AI építőit” nevezte meg az Év Emberének (Person of the Year). A bejelentést megelőző időszakot mindig is jelentős spekuláció jellemezte, de idén több millió dollár forgott kockán: azzal kapcsolatban, hogy ki nyeri el a 2025-ös címet, a Polymarket szerencsejáték-weboldalon 55 millió dollárt tettek fel a felhasználók, míg a Kalshi nevű rivális platformon 19 millió dollárt.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Bár a platformok lehetővé tették a felhasználóknak, hogy Elon Muskra, Jensen Huangra és akár az „AI-ra” is fogadjanak, mint aki majd elnyeri a Time Év Embere címét, senki sem számított a magazin pontos megfogalmazására. A bejelentés így nagy vihart kavart. Felmerült a kérdés, melyik fogadás, ha egyáltalán van ilyen, után fognak fizetni? A válasz fontos tanulságot tár fel azzal kapcsolatban, hogy miként működnek a predikciós piacok.

Az elmúlt években virágzottak az online előrejelzési piacok, amit az amerikai szabályozás engedékenysége is elősegített. Az olyan platformokon, mint a Polymarket és a Kalshi, a felhasználók különböző politikai, társadalmi és gazdasági események kimenetelére fogadhatnak. Az ebből származó „eseménykontraktusok” jelentősen eltérnek egymástól abban, hogy milyen feltételek mellett tekinthető nyertesnek egy fogadás.

Ezek a piacok a kiváló információszerzés és -szolgáltatás ígéretével váltak jelentőssé. Ha a motivált szereplők hajlandóak fogadni a jövőbeli eredményekre egy kellően likvid piacon, akkor – szól az érvelés – a fogadások nagyságának tükröznie kell egy adott eredmény valószínűségét. De mi történik, ha maga az eredmény nem egyértelmű?

Nem meglepő, hogy ezeken a platformokon a fogadások néha vitatottak. A fogadások tárgyát képező események közül sok, ha nem a legtöbb, „társadalmi tény”: társadalmi cselekvés eredményeként jönnek létre, és többféleképpen értelmezhetők. Még azok a szerződések is, amelyek nagyon részletesen meghatározzák a kifizetési feltételeket, meghiúsulhatnak a tényleges eredmény miatt.

A Time 2025-ös Év Embere is jó példa erre. Azok, akik olyan iparági vezetőkre fogadtak, mint az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei, azt állították, hogy nyertek, ahogyan azok is ezzel érveltek, akik magára az AI-ra tettek pénzt. Mind a Kalshi, mind a Polymarket úgy döntött, hogy az utóbbiak nem nyertek, de nem értettek egyet abban, hogy az előbbiek nyertek-e. Ennek eredményeként, ha valaki a Kalshin az Nvidia vezérigazgatójára, Jensen Huangra fogadott, akkor nyert, de ha ugyanazt a fogadást a Polymarketen tette, akkor vesztett.

Teljesen ellentétes következtetésekre jutva

ezek a platformok aláhúzták az emberi értelmezés szerepét az eseménykontraktusok rendezésében, még az egyre inkább automatizált digitális piacokon is.

Ez emlékeztet „az automatizálás utolsó mérföldjének paradoxonjára”, az antropológus Mary L. Gray és a számítástechnikával is foglalkozó társadalomtudós Siddharth Suri által 2019-ben megalkotott kifejezésre, amely a gépi tanulás fejlődése által teremtett új problémákra utal, amelyek közül sokat csak ember oldhat meg. Az automatizált információkeresésre vonatkozó állítások ellenére a predikciós platformok továbbra is az emberi ítélőképességre támaszkodnak piacuk strukturálása során.

A Polymarket és a Kalshi eddig eltérő módon kezelte a szerződéses értelmezés szükségességét. A vitatott fogadások rendezése érdekében a Polymarket egy blokklánc-alapú szavazási rendszert használ, amelyben az Universal Market Access tokenek tulajdonosai határozzák meg az eredményt. Ezzel szemben a Kalshi nem rendelkezik hivatalos vitarendezési rendszerrel. Azt állítja, hogy a piaci eredmények meghatározásához az esemény szerződési feltételeinek megfelelő „pártatlan megközelítést” alkalmaz, amely magában foglalja meg nem határozott „dedikált szabályok szigorú betartását”.

A vita arról, hogy melyik fogadást kell kifizetnie a Time 2025-ös Év Embere címe kapcsán, egy általánosabb jelenséget tükröz: az eseményalapú szerződések egyfajta derivatív szerződések, amelyek bizonyos szempontból hasonlóak a hitelderivatívákhoz, amelyek nemteljesítés vagy más hitelesemény esetén kártérítést nyújtanak. A hitelderivatívák általában részletes feltételeket tartalmaznak, de mégis szembesülnek olyan váratlan körülményekkel, amelyekre a szerződéses feltételek nem terjednek ki.

Például, amikor Görögország 2012-ben visszamenőlegesen kollektív cselekvési záradékokat vezetett be az adósságszerződéseibe, a görög kötvényekhez kapcsolódó hitel-nemteljesítési csereügyletek tulajdonosai azt állították, hogy hitelesemény történt. Az International Swaps and Derivatives Association égisze alatt működő „döntéshozó bizottság” ugyanerre a következtetésre jutott, ami fizetési hullámot indított el. Az ilyen bizottságok létezése, amelyek a vételi és eladási oldalon álló bankok képviselőiből állnak, hallgatólagos elismerése annak, hogy az emberi ítélőképességnek elengedhetetlen szerepe van a hitelderivatívák piacán.

Az online előrejelzési piacokat a szabályozó hatóságok és a közvélemény előtt – a Kalshi társalapítója, Tarek Mansour szavaival élve – „alapvető igazsággépezetként” mutatták be. A platformok támogatói szerint azok értéke abban rejlik, hogy a nyilvánosan elérhető információkat összegyűjtik, és ármechanizmuson keresztül hiteles előrejelzésekbe sűrítik. És hasonlóan a hitelderivatívák piacához, ezek is a technikai komplexitás és az automatizálás sűrű ködében maradnak, ami elhomályosítja az emberi értelmezéstől való függőségüket.

De a szubjektivitás az eseményalapú szerződések megoldásának középpontjában áll. Egy „igazsággépezet”, amely ezt kiküszöböli, csupán üres ígéret. Ebben az értelemben a predikciós piacok nem különböznek a többitől.

Copyright: Project Syndicate, 2026.

www.project-syndicate.org

Erin Lockwood
A University of California (Irvine) oktatója, a politikatudományok docense.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

