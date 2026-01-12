  • Megjelenítés
Büntetőeljárás indult a Fed elnöke ellen, Jerome Powell szerint Donald Trump meg akarja félemlíteni
Büntetőeljárás indult a Fed elnöke ellen, Jerome Powell szerint Donald Trump meg akarja félemlíteni

Szövetségi ügyészek büntetőeljárást indítottak Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen; a vizsgálat a jegybank washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítására és Powell kapcsolódó kongresszusi vallomására összpontosít - írta a Cnbc.

Powell szerint a nyomozás közvetlen következménye annak, hogy Donald Trump elnök hosszú ideje elégedetlen a Fed kamatpolitikájával, mert a jegybank nem hajlandó olyan gyorsan és olyan mértékben csökkenteni a kamatokat, ahogyan azt az elnök követeli.

A büntetőeljárásról szóló hírt Powell a Fed X-fiókján közzétett videónyilatkozatban kommentálta. Mint mondta:

A büntetőjogi váddal való fenyegetés annak a következménye, hogy a Federal Reserve a közérdek legjobb megítélése alapján határozza meg a kamatokat, nem pedig az elnök preferenciáit követve.

A jegybankelnök arra figyelmeztetett, hogy a nyomozás kimenetele meghatározhatja a Fed jövőbeli döntéshozatalának kereteit. Szerinte arról van szó, hogy a jegybank a továbbiakban is a gazdasági adatok és a gazdasági környezet alapján határozhatja-e meg a kamatszintet, vagy a monetáris politikát ezentúl politikai nyomás és megfélemlítés fogja irányítani.

Powell elmondása szerint az Igazságügyi Minisztérium pénteken esküdtszéki idézést kézbesített a Fednek. Ebben büntetőjogi vádemelést helyeztek kilátásba a múlt júniusi, a szenátus bankügyi bizottsága előtt tett vallomásával kapcsolatban, amely részben a Fed történelmi irodaépületeinek többéves felújítási programjáról szólt.

A jegybankelnök hangsúlyozta: a vádemelés fenyegetése szerinte "nem a múlt júniusi vallomásomról vagy a Fed épületeinek felújításáról szól", és nem is a kongresszusi felügyeletről – ezek csupán ürügyek. Hozzátette, hogy négy kormányzati ciklus alatt szolgált a Fednél, republikánus és demokrata adminisztrációk idején egyaránt, és munkáját minden esetben politikai félelemtől és elfogultságtól mentesen végezte.

A nyilatkozat után estek a tőzsdei határidős mutatók.

Trump az NBC Newsnak adott vasárnap esti interjúban azt mondta, nem tud semmit a Powell elleni nyomozásról.

De egyértelműen nem túl jó a Fedben, és épületek építésében sem túl jó

– tette hozzá. Az elnök tagadta, hogy az idézéseknek bármi közük lenne a kamatpolitikához.

Trump már december 29-én bejelentette, hogy fontolóra veszi Powell beperlését "inkompetencia" miatt, a Fed épületeinek felújításával összefüggésben. Akkor azt is közölte, hogy "nagyon szeretné kirúgni" a jegybankelnököt.

A mostani nyomozás nagyjából fél évvel az után került nyilvánosságra, hogy Anna Paulina Luna floridai republikánus képviselő feljelentette Powellt az Igazságügyi Minisztériumnál hamis tanúzás és hivatalos személyeknek tett valótlan nyilatkozatok gyanújával.

Thom Tillis, Észak-Karolina republikánus szenátora, a szenátus bankügyi bizottságának tagja élesen bírálta a Powell elleni eljárást. Közölte, hogy ellenzi majd Trump jelöltjét Powell utódjaként, és bármely más Fed-jelöltet is, amíg ez a jogi ügy teljesen le nem zárul.

Ha bármi kétség maradt volna afelől, hogy a Trump-adminisztráción belül aktívan törekednek a Federal Reserve függetlenségének megszüntetésére, annak most véget kell vetni

– fogalmazott.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségi vezetője szerint Trump "folytatja támadását a Fed függetlensége ellen", ezzel veszélyeztetve az amerikai gazdaság erejét és stabilitását. Elizabeth Warren massachusettsi demokrata szenátor hozzátette: Trump "az Igazságügyi Minisztérium hatáskörével visszaélve, wannabe diktátorként" akarja elérni, hogy a Fed az ő politikai érdekeit szolgálja.

Powell elnöki megbízatása májusban jár le, kormányzói mandátuma azonban csak 2028 januárjában ér véget. Brian Jacobsen, az Annex Wealth Management vezető közgazdasági stratégiája szerint Powell akár kormányzóként is a testületben maradhatna, ami megfosztaná Trumpot egy újabb kinevezés lehetőségétől.

Krishna Guha, az Evercore ISI alelnöke "mélységesen aggasztónak" nevezte a fejleményt, amely szerinte váratlanul érkezett, miután úgy tűnt, mérséklődtek a feszültségek Trump és a Fed között. Guha arra számít, hogy a dollár, a kötvények és a részvények egyaránt gyengülni fognak a hétfői kereskedésben, hasonlóan a tavaly áprilisi vámsokkot követő reakcióhoz, miközben az arany és más menedékeszközök erősödhetnek.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

