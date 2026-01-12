Egyre mélyül a diplomáciai háború a magyar és a lengyel kormány között

Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere hétfőn közölte, hogy él a magyar kormány által felajánlott menedékjoggal – számolt be a Reuters.

A lengyelországi politikai megtorlások miatt úgy döntöttem, hogy elfogadom a magyar kormány által biztosított menedékjogot – írta az egykori miniszter az X közösségi oldalon.

A lengyel hatóságok Zbigniew Ziobrót 26 vádpontban gyanúsították meg bűncselekményekkel, amelyek részben a hatalommal való visszaélést és pénzeszközökkel való visszaélést foglalják magukba.

A vádak szerint vezetett egy szervezett bűnözői csoportot, amely állami forrásokat – köztük az Igazságügyi Alap pénzét – jogtalanul eltérített, és ezekből többek között izraeli Pegasus-kémprogramot is vásárolt, amit a lengyel kormány szerint politikai ellenfelek megfigyelésére is használhattak.

Pénteken a lengyel külügyminisztérium berendelte a magyar nagykövetet, miután Budapest menedékjogot adott két, egyelőre azonosítatlan lengyel állampolgárnak, tovább élezve a két ország közötti feszültséget. Mint arról beszámoltunk, a magyar brüsszeli képviselet levélben tájékoztatta az uniós tagállamokat a döntésről, a dokumentum azonban sem az érintettek kilétét, sem a menedékjog indokait nem részletezte.

A lengyel külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Varsó hivatalosan tiltakozott a magyar lépés miatt, a magyar kormány pedig nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az ügy illeszkedett abba a korábbi konfliktussorozatba, amely 2024-ben kezdődött, amikor Magyarország menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában közpénzek hűtlen kezelésével vádoltak.

Tavaly ősszel Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter már 2025 ősz óta Budapesten van, miután a lengyel parlament felfüggesztette mentelmi jogát, és a lengyel sajtó már akkor sem zárta ki, hogy ő is menedékjogért folyamodhat Magyarországon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images