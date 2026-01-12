  • Megjelenítés
Egyre mélyül a diplomáciai háború a magyar és a lengyel kormány között
Gazdaság

Egyre mélyül a diplomáciai háború a magyar és a lengyel kormány között

Portfolio
Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere hétfőn közölte, hogy él a magyar kormány által felajánlott menedékjoggal – számolt be a Reuters.

A lengyelországi politikai megtorlások miatt úgy döntöttem, hogy elfogadom a magyar kormány által biztosított menedékjogot – írta az egykori miniszter az X közösségi oldalon.

A lengyel hatóságok Zbigniew Ziobrót 26 vádpontban gyanúsították meg bűncselekményekkel, amelyek részben a hatalommal való visszaélést és pénzeszközökkel való visszaélést foglalják magukba.

A vádak szerint vezetett egy szervezett bűnözői csoportot, amely állami forrásokat – köztük az Igazságügyi Alap pénzét – jogtalanul eltérített, és ezekből többek között izraeli Pegasus-kémprogramot is vásárolt, amit a lengyel kormány szerint politikai ellenfelek megfigyelésére is használhattak.

Pénteken a lengyel külügyminisztérium berendelte a magyar nagykövetet, miután Budapest menedékjogot adott két, egyelőre azonosítatlan lengyel állampolgárnak, tovább élezve a két ország közötti feszültséget. Mint arról beszámoltunk, a magyar brüsszeli képviselet levélben tájékoztatta az uniós tagállamokat a döntésről, a dokumentum azonban sem az érintettek kilétét, sem a menedékjog indokait nem részletezte.

Még több Gazdaság

Gyászos ipari szám érkezett

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: jelentős változás közeleg, de többfelé havazhat még a héten

Büntetőeljárás indult a Fed elnöke ellen, Jerome Powell szerint Donald Trump meg akarja félemlíteni

A lengyel külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Varsó hivatalosan tiltakozott a magyar lépés miatt, a magyar kormány pedig nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az ügy illeszkedett abba a korábbi konfliktussorozatba, amely 2024-ben kezdődött, amikor Magyarország menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában közpénzek hűtlen kezelésével vádoltak.

Tavaly ősszel Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter már 2025 ősz óta Budapesten van, miután a lengyel parlament felfüggesztette mentelmi jogát, és a lengyel sajtó már akkor sem zárta ki, hogy ő is menedékjogért folyamodhat Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk

Diplomáciai bomba robbant: berendelték a magyar nagykövetet Lengyelországban

Jóváhagyta a lengyel parlament a volt miniszter letartóztatását, aki éppen Budapesten tartózkodik

Több mint két tucat bűncselekmény elkövetésével vádolják a lengyel minisztert, akár 15 évet is kaphat

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility