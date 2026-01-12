  • Megjelenítés
Februárban indul a Budapest-Belgrád vasútvonal, 2027-re kész lesz a Déli körvasút is
Februárban indul a Budapest-Belgrád vasútvonal, 2027-re kész lesz a Déli körvasút is

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Közlekedésinfón beszélt a jelenleg tesztüzem alatt álló Budapest-Belgrád vasútvonalról. A miniszter szerint a vasútvonalon február 20-án indul a teherforgalom, a tervek szerint pedig március 15-én el indulhat a személyforgalom is. A sajtótájékoztatón a miniszter azt is elmondta, hogy a Déli-körvasút 2027-én kerül majd átadásra.

Ahogy azt mi is megírtuk, Lázár János már decemberben elmondta, hogy február 20-án készülhet el a Budapest-Belgrád vasútvonal. Aleksandr Vucic, szerb elnök szintén hasonló időzítésről számolt be egy sajtóeseményen.

Lázár hétfőn, a Facebook-on tartott Közlekedésinfón azt is elmondta, hogy

előreláthatóan március 15-étől a személyszállítás is elindulhat a vonalon.

A miniszter a Déli körvasútról is beszélt az eseményen. Elmondása szerint az építési munkálatokkal 2027-re végeznek majd. Hét új budapesti megálló létesül majd, és mindenhol bővítik majd a pályák számát is (háromról négyre, illetve kettőről háromra).

