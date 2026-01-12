  • Megjelenítés
Forgalomkorlátozás lesz az M0-áson: torlódásokra figyelmeztet a Magyar Közút
Forgalomkorlátozás lesz az M0-áson: torlódásokra figyelmeztet a Magyar Közút

Betontábla-javítási munkák miatt forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton Diósd térségében, január 12-én hétfőn 17 órától - írja a Magyar Közút közleményében.

2026. január 12-én, hétfőn tervezetten 17:00 órától betontábla-javítási munkálatokat végeznek a szakemberek

az M0-s autóúton, az M1-es autópálya irányából az M3-as autópálya irányába, a 10+450–11+100 km szelvények között.

A külső sáv lezárásra kerül, a forgalom a két belső sávon haladhat. A diósdi felhajtón érkezők a leállósávon haladhatnak tovább. Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

