  • Megjelenítés
Gigászi felvásárlásokra készül a gyógyszeróriás
Gazdaság

Gigászi felvásárlásokra készül a gyógyszeróriás

Portfolio
A Novartis továbbra is kisebb felvásárlásokkal bővíti portfólióját, miközben tőkeallokációs prioritásai változatlanok maradnak – jelentette be Vasant Narasimhan vezérigazgató a hétfőn, San Franciscóban kezdődött J.P. Morgan egészségügyi konferencián.
Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

"Folyamatosan keressük a fő terápiás területeinkhez illeszkedő lehetőségeket. Olyan üzleteket akarunk kötni, amelyeknek van értelmük, és rendelkezünk a szükséges tőkével ehhez"

– mondta Narasimhan.

A svájci gyógyszergyártó az onkológiára, az immunológiára, az ideggyógyászatra, valamint a szív- és érrendszeri, illetve a vesebetegségekre összpontosít. A vállalat aktívan köt üzleteket, hogy felkészüljön néhány sikergyógyszerének közelgő szabadalmi lejáratára. Ide tartozik többek között a szívelégtelenség kezelésére használt Entresto, az asztma elleni Xolair, valamint az autoimmun betegségek kezelésére alkalmazott Cosentyx.

A Novartis tavaly mintegy 12 milliárd dollárért felvásárolta az amerikai Avidity Biosciences biotechnológiai céget, hogy megerősítse ritka izombetegségek kezelésére szolgáló portfólióját. Emellett legfeljebb 1,7 milliárd dollárért megvette a Regulus Therapeutics vállalatot is, amely révén egy életveszélyes vesebetegség kezelésére szolgáló kísérleti gyógyszerhez jutott hozzá.

Még több Gazdaság

Nyugdíjkorhatár-emelés jöhet Romániában

Példátlan mészárlást rendezett egy elefánt Indiában

Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon

Shreeram Aradhye orvosigazgató a konferencia margóján a Reutersnek megerősítette, hogy a cég a jövőben is a négy kiemelt terápiás területen keres majd olyan külső innovációs lehetőségeket, amelyek értéket teremtenek. Hozzátette, hogy a vállalat kiemelt figyelmet fordít az onkológiára, és további lehetőségeket keres a radioligand terápiák területén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility