Irányt váltott a gázár - jön az újabb hideghullám

Portfolio
Hét hetes csúcs közelébe emelkedett az európai irányadó gázár a hidegebb időjárási kilátások, az alacsony tárolói készletek és az LNG-szállítmányokat fenyegető geopolitikai kockázatok miatt - számolt be a Reuters.

A holland TTF-en jegyzett irányadó gázkontraktus ára

29,3 euróra emelkedett megawattóránként hétfő reggelre

- erre tavaly november 25. óta nem volt példa.

8ZgJFrfa
Az európai gázárak alakulása az elmúlt egy évben.

Ez részben annak köszönhető, hogy a Mind Energy elemzői szerint a 14 napos előrejelzési időszak végére ismét hidegebb idő várható. A következő tíz napra az átlagosnál enyhébb időt prognosztizálnak, január utolsó hetében azonban újabb lehűlés érkezhet, ami tovább emelheti a felhasználást - ráadásul a közelmúlt hideghulláma jelentősen apasztotta a tárolói készleteket.

Az uniós gáztárolók jelenleg 54,8 százalékon állnak, amely

12%-kal alacsonyabb szint a tavalyi hasonló időszakhoz képest.

A geopolitikai feszültségek szintén felfelé hajtják az árakat, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy az Egyesült Államok katonai és kiberműveleteket fontolgat Iránnal szemben. Ez növeli az LNG-ellátási láncok esetleges zavarainak kockázatát.

Európa egyre inkább a globális LNG-piacra támaszkodik, miután lemondott az orosz vezetékes gázszállítások jelentős részét. A holland Gasunie beszámolója szerint tavaly első alkalommal haladta meg az LNG-behozatal a vezetékes gázszállításokat – beleértve a norvég importot is –, az LNG-import éves szinten 25,3 százalékkal, azaz 4,2 milliárd köbméterrel növekedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

